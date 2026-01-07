La nieve y el frío azotan gran parte de España
Llega un nuevo frente con nevadas y una alerta roja por frío polar en Castilla-La Mancha. La AEMET eleva la alerta a nivel rojo ante heladas severas. Un frente atlántico barre el tercio norte con lluvias débiles y cotas inicialmente bajas.
Vitoria
Un hombre camina sobre la nieve este miércoles en Vitoria. País Vasco ha registrado temperaturas negativas en numerosos puntos del territorio y con una mínima que se ha desplomado hasta los -12,2 ºC
Ávila
Vista desde los Cuatro Postes con la nieve caída durante las primeras horas de la mañana, este miércoles en Ávila. Castilla y León sigue pendiente de la nieve, también del hielo tras otra noche de temperaturas muy bajas.
Ávila
Dos personas caminan sobre la nieve caída durante las primeras horas de la mañana, y el hielo por las bajas temperaturas de la madrugada, este miércoles en Ávila.
Segovia
Una ligera capa de nieve cubre el Alcázar de Segovia tras el paso de la borrasca Francis.
Lugo
Dos personas caminan este martes, en la carretera LU-633 en el alto do Poio, Lugo. El 112 Galicia ha registrado este martes más de una veintena de incidentes relacionados con hielo o nieve en las carreteras, en su mayoría en vías secundarias.
Pamplona
Pamplona amaneció este día de Reyes con sus calles cubiertas por la nieve a consecuencia de la borrasca Francis que afecta a gran parte del país.
Pamplona
Pamplona amaneció este día de Reyes con sus calles cubiertas por la nieve a consecuencia de la borrasca Francis que afecta a gran parte del país.
Pamplona
Pamplona amaneció este día de Reyes con sus calles cubiertas por la nieve a consecuencia de la borrasca Francis que afecta a gran parte del país.
Teruel
Varias personas caminan este lunes por Teruel bajo la nevada.
Toledo
La borrasca Francis ha dejado una ligera nevada a su paso por la ciudad de Toledo.
León
Vista del parque de Quevedo de León. Castilla y León ha amanecido este miércoles cubierta por la nieve, en zonas de montaña pero también en la meseta.
Cantabria
Un hombre retira con una pala la nieve acumulada sobre su coche en la localidad cántabra de Bolmir este martes.