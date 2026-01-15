Una borrasca barre la Península con alertas por nieve, viento y lluvias

El tiempo de este jueves 15 de enero estará dominado por una borrasca situada al noroeste de la Península, que enviará uno de sus frentes activos atravesando gran parte del territorio. El resultado será una jornada inestable, gris y ventosa, con lluvias extendiéndose de oeste a este y un descenso generalizado de las temperaturas, según avisan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las precipitaciones más abundantes se esperan en Galicia, donde podrán ser fuertes y persistentes en el oeste, especialmente en zonas costeras y de la mitad occidental. En este sentido, Galicia se encuentra en aviso amarillo por precipitaciones. También lloverá en buena parte del interior peninsular, aunque de forma más irregular y débil hacia el este.

En cambio, las lluvias serán poco probables en la fachada oriental, el extremo nordeste y el área del Alborán, donde predominarán los intervalos nubosos. En Baleares, el día comenzará con nubosidad baja y tenderá a despejar, sin precipitaciones.

15/01 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas mínimas, nieblas, costeros, vientos, lluvias y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Nieve en cotas medias del norte y cielos nubosos en Canarias

La entrada de aire más frío favorecerá la aparición de nieve en las montañas de la mitad norte, con una cota situada entre 1.200 y 1.500 metros. Podrán registrarse acumulados significativos en puntos de la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y el Sistema Central, lo que puede complicar la circulación en puertos de montaña. La Comunidad de Madrid tiene vigente una alerta amarilla por nevadas.

Durante la mañana se formarán nieblas extensas en amplias zonas de la vertiente atlántica, la meseta Sur, el valle del Ebro, Baleares y depresiones del nordeste. En algunos puntos podrían ser densas y persistentes. Debido a ello, hay activado un aviso amarillo por niebla en las Islas Baleares.

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el norte de las islas montañosas.

Bajada de temperaturas

Las temperaturas descenderán entre ligera y moderadamente en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras que el archipiélago canario se mantendrán sin cambios significativos. Se esperan heladas débiles en áreas de montaña del norte y sureste, así como en zonas de la meseta Norte. En Cataluña, está en alerta amarilla como consecuencia de las temperaturas mínimas.

Teruel será la provincia que registre la menor temperatura con -4 grados mientras que en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria alcanzarán una máxima de 21 grados.

Viento muy fuerte en el norte

El viento de componente sur y oeste irá ganando intensidad a lo largo del día. Soplará fuerte, con rachas muy fuertes, en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y el Pirineo occidental, donde se recomienda extremar la precaución. También se notará el poniente en Alborán y el alisio en Canarias, con intervalos intensos.

Son varias las comunidades en las que la AEMET ha activado el aviso amarillo por esta situación: País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Cantabria, Galicia y Principado de Asturias. Además, en estas últimas existe aviso naranja y amarillo, respectivamente, por oleaje.