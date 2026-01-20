La borrasca Harry pone a media España en aviso por lluvias torrenciales y fuerte oleaje

La borrasca Harry condiciona este martes 20 de enero el tiempo en buena parte de España, con una jornada marcada por precipitaciones persistentes, viento fuerte y nevadas en varias regiones. El episodio será especialmente adverso en el tercio oriental peninsular y Baleares, donde las lluvias pueden ser localmente muy intensas y prolongadas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y el este de Aragón las precipitaciones podrían acumular cantidades muy destacables a lo largo del día. En el caso de Girona, no se descarta que se superen los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas, una cifra muy elevada para un solo día.

Zonas afectadas por la lluvia

Las lluvias serán persistentes y localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña – con especial atención al nordeste, y en el este de Aragón. Además, el paso de frentes asociados a la borrasca dejará precipitaciones en Galicia, donde también podrían ser persistentes en el oeste de la comunidad, y en Asturias y áreas próximas.

Aragón, Islas Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana se encuentran en aviso amarillo por esas lluvias y la alerta se eleva a naranja en Cataluña. En el resto del Cantábrico y el tercio occidental peninsular predominarán los cielos nubosos, con lluvias más débiles o intermitentes.

En contraste, gran parte del resto del país tendrá cielos poco nubosos, aunque con nubosidad baja y nieblas matinales en la meseta Norte y el este de la Meseta Sur.

Presencia de nieve

La situación también traerá nevadas con acumulados significativos en zonas de montaña del tercio norte, especialmente en la mitad oriental del Pirineo y en el extremo oriental del sistema Ibérico. La cota de nieve se sitúa entre los 1.000 y los 1.200 metros en general, subiendo a 1.300 y 1.500 metros en el Pirineo. Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana mantienen vigente un aviso amarillo por nieve.

Estos acumulados pueden complicar la circulación en puertos de montaña y carreteras secundarias. En Aragón y Cataluña hay aviso amarillo por riesgo de aludes.

Viento fuerte y rachas muy intensas

Otro de los fenómenos destacados del día será el viento, que soplará con intensidad en amplias zonas. Viento fuerte de componente norte en Baleares y la fachada oriental peninsular, con rachas muy fuertes. Poniente muy intenso en Alborán, donde no se descartan rachas muy fuertes. Suroeste fuerte en litorales gallegos. Viento moderado en Galicia, el tercio este y zonas costeras, más flojo en el interior.

Andalucía, Cataluña y Región de Murcia se encuentran en aviso amarillo por viento, en cambio, en Ciudad de Melilla, Comunidad Valenciana y Galicia, la alerta es naranja. En Canarias, continuará el alisio moderado, con cielos nubosos en el norte del archipiélago.

🌊 Atención al importante temporal marítimo en buena parte del Mediterráneo: olas de más de 5 metros. 🌀 El efecto del oleaje puede verse incrementado por la marejada ciclónica. Las bajas presiones atmosféricas hacen que el nivel del mar esté más alto de lo normal. [1/2] pic.twitter.com/Y1uOrKxMb6 — AEMET (@AEMET_Esp) January 19, 2026

Por otro lado, el oleaje también mantiene Andalucía, Principado de Asturias, Región de Murcia, País Vasco en aviso amarillo. En Islas Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla la alerta vigente es de nivel naranja.

Temperaturas y heladas

Las temperaturas máximas bajarán en el nordeste peninsular y en el norte de Castilla y León, mientras que subirán en el Cantábrico y zonas de montaña del centro norte. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife registrarán los 20 grados en el termómetro.

Las mínimas tenderán a subir en la mitad sur, Baleares, Pirineos y oeste de Galicia, y a bajar en el resto de la mitad norte. Palencia y León serán las provincias en las que se notará más el frío con una mínima de cuatro grados bajo cero.

Se esperan heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte, la meseta Sur y sierras del sureste, con heladas moderadas en áreas montañosas del norte.