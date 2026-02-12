La borrasca Nils pone en alerta roja al norte por fuerte temporal marítimo

España afronta este jueves 12 de febrero una jornada marcada por la transición entre frentes asociados a la borrasca Nils, con un temporal de viento especialmente intenso en el norte y precipitaciones que irán y vendrán a lo largo del día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel rojo en Cantabria y País Vasco ante la previsión de rachas que podrían alcanzar intensidad huracanada en el litoral cantábrico, donde además se espera fuerte temporal marítimo.

El viento de componente oeste será el fenómeno más significativo. Soplará con fuerza en los litorales peninsulares, en la mayor parte de la mitad oriental y en Baleares, donde también se esperan rachas muy fuertes. AEMET mantiene avisos de nivel naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña y Asturias, mientras que otras comunidades como Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana permanecen bajo aviso amarillo por viento.

En el País Vasco el episodio será especialmente adverso durante la mañana, con varias horas en aviso rojo antes de rebajar la intensidad. En Cantabria y Galicia también se prevé un tramo crítico al inicio del día, con rachas extremas y fuerte oleaje. El riesgo debido a la existencia de fenómenos costeros se extiende a Andalucía, Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, en esta última la alerta se rebaja de naranja a amarilla.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Noroeste de A Coruña, Litoral cántabro, Bizkaia litoral y Gipuzkoa litoral por fenómenos costeros. 🌊 Olas de más de 9 metros. El peligro es extraordinario. ⚠️ Evita las costas de las zonas afectadas. ¡Precaución! Sigue recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/aiywOIUHJd — AEMET (@AEMET_Esp) February 11, 2026

Lluvias persistentes y nieve en montaña

Las precipitaciones continuarán afectando a buena parte del país. Durante la madrugada y primeras horas serán más persistentes en Galicia, Pirineos, el entorno del Estrecho y las sierras de Andalucía. Destaca Grazalema – Cádiz –, donde podrán registrarse acumulados significativos. Además, Andalucía se encuentra en alerta naranja por lluvias.

En la vertiente atlántica, el Cantábrico y los Pirineos las lluvias serán en general débiles, y poco probables en la meseta norte. A lo largo del día tenderán a remitir de forma temporal, con algunos claros en las horas centrales, pero la llegada de nuevos sistemas frontales volverá a reactivar las precipitaciones en la mitad oeste peninsular. No se descarta que en el extremo occidental puedan ser localmente fuertes o ir acompañadas de tormenta.

En el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos, con cielos más despejados en el valle del Ebro, la fachada oriental y Baleares.

La nieve hará acto de presencia en montañas del norte, con una cota situada en torno a los 1.300-1.600 metros, aunque en los Pirineos comenzará algo más alta, entre 1.600 y 1.800 metros, descendiendo posteriormente. Se esperan además heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de la mitad norte. Tanto en Aragón como en la Comunidad Foral de Navarra se mantiene activado el aviso amarillo debido al deshielo.

Niebla y temperaturas en descenso

La jornada comenzará con probables bancos de niebla en montañas de la vertiente atlántica, más persistentes en las sierras del sureste y en Pirineos. En Canarias apenas habrá cambios, con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y viento moderado del norte con intervalos fuertes.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país. Solo subirán las máximas en el suroeste peninsular y las mínimas en el nordeste de Cataluña. En Murcia alcanzarán los 24 grados mientras que son varias las provincias en las que el termómetro bajará hasta los 4 grados, todas ellas en Castilla y León: Ávila, Burgos, Palencia, Soria y Segovia.