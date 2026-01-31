Viento, nieve y riadas: las claves para sobrevivir en la carretera durante situaciones complicadas por el temporal

La situación en las carreteras de gran parte de la Península es muy complicada debido a las condiciones meteorológicas adversas. Ante este escenario, Protección Civil ha lanzado una alerta en la que pide máxima precaución a los conductores y recomienda evitar desplazamientos innecesarios, así como informarse previamente a través de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Si a pesar de todo es imprescindible desplazarse, Protección Civil recomienda moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, adaptando la conducción al estado de la vía.

En caso de quedar atrapado en la carretera por una nevada, lo más seguro es permanecer dentro del vehículo, mantener el motor encendido con la calefacción puesta de forma moderada y comprobar periódicamente que la salida del tubo de escape esté libre de nieve. También aconsejan renovar el aire del interior cada cierto tiempo y sintonizar la radio para seguir la evolución del temporal y las indicaciones oficiales. Si la situación lo requiere, se debe contactar con los servicios de emergencia para comunicar la ubicación.

Para quienes tengan previsto viajar con previsión de nieve, Protección Civil insiste en la necesidad de informarse previamente del estado de las carreteras y de la situación meteorológica. Se recomienda evitar el uso del coche siempre que sea posible, pero si el desplazamiento es imprescindible, es fundamental revisar el estado de los frenos, los neumáticos y el nivel del líquido anticongelante. Además, aconsejan llevar el depósito de combustible lleno, cadenas o sistemas antideslizantes, ropa de abrigo, un teléfono móvil con cargador y extremar la precaución en zonas umbrías, donde es más probable la formación de placas de hielo.

⚠️ Situación muy complicada en las carreteras de gran parte de la Península ⚠️ 📢 Máxima precaución 🚨 ℹ️ Infórmate a través de @DGTes 🛑 Evita desplazamientos innecesarios 🚘 Si tienes que hacerlo, modera la velocidad, amplía la distancia de seguridad y sigue estos… pic.twitter.com/gYUpwStAr6 — Protección Civil (@proteccioncivil) January 28, 2026

Ante la previsión de vientos fuertes, es fundamental sujetar el volante con firmeza, moderar la velocidad, mantener la trayectoria del vehículo y extremar la precaución en los adelantamientos. Los conductores de vehículos de grandes dimensiones o con remolque deben tener especial cuidado, ya que existe mayor riesgo de vuelco.

Por último, en situaciones de inundaciones, Protección Civil recuerda que no se debe cruzar zonas inundadas ni a pie ni en coche. Se recomienda abandonar el vehículo si queda atascado, si el agua impide abrir las puertas —saliendo por las ventanillas—, si el nivel del agua supera los ejes de las ruedas, llega a la altura de la rodilla o comienza a subir rápidamente.

Protección Civil insiste en la importancia de mantener la calma, informarse por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, ya que la prevención y la prudencia son clave para evitar situaciones de riesgo durante episodios meteorológicos extremos.