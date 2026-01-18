Así deben actuar los conductores para no entorpecer a los vehículos de emergencia

La Policía Nacional ha recordado a los conductores la importancia de abrir paso con calma y seguridad cuando se acercan vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos o patrullas policiales, para garantizar su rápida intervención y prevenir accidentes.

A través de un tuit, los agentes han destacado que, ante una situación de emergencia, la paciencia y la correcta maniobra de los conductores son fundamentales para no entorpecer la circulación y proteger a todos los usuarios de la vía.

Cómo actuar según el tipo de carretera

Vías de doble sentido con un carril por sentido : el vehículo debe echarse a la derecha para facilitar el paso del vehículo de emergencia.

Carreteras con dos carriles por sentido : los vehículos del carril derecho deben pegarse a la derecha , mientras que los del carril izquierdo deben pegarse a la izquierda .

Vías con tres carriles por sentido: el vehículo del carril izquierdo debe pegarse a la mediana, mientras que los del carril central y derecho deben pegarse a la derecha.

Si estás al volante y ves un vehículo de emergencia 🚓🚑🚒 Abre paso con calma y seguridad, es una #emergencia 🚨#SeguridadVial pic.twitter.com/PgC20gPhDw — Policía Nacional (@policia) January 12, 2026

La Policía Nacional insiste en que respetar estas normas salva vidas, ya que cada segundo cuenta en situaciones de urgencia. Además, recuerda que no abrir paso correctamente puede generar accidentes y retrasos en la atención de emergencias.

Con este mensaje, los agentes buscan concienciar a los conductores de que una conducción responsable y atenta es clave para la seguridad vial y la eficacia de los servicios de emergencia.