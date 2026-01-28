La Guardia Civil explica cómo poner las cadenas de nieve sin complicaciones

Con la llegada de la borrasca 'Kristin' y la nevada en la Comunidad de Madrid, saber colocar correctamente las cadenas en los neumáticos es clave para mantener la tracción y la seguridad al volante. La Guardia Civil detalla los pasos a seguir según el tipo de cadena y el vehículo.

El primer paso es identificar las ruedas motrices del vehículo. En coches de tracción delantera, las cadenas se colocan en las ruedas delanteras; en propulsión trasera, en las traseras; y en vehículos con tracción integral, solo en las ruedas delanteras, salvo que el manual indique lo contrario. Las cadenas deben instalarse antes de llegar a zonas con nieve y retirarse una vez desaparezcan las condiciones que requieren su uso.

Para colocar las cadenas, primero se deben desplegar y situar sobre la parte interior del neumático. A continuación, se ajusta el anillo interior y se estira el anillo exterior. Una vez enganchado el anillo interior, se procede a tensar el anillo exterior hasta que quede firme. Con ambos anillos bien fijados, el vehículo ya está listo para circular con seguridad sobre la nieve.

Para facilitar la colocación, la Guardia Civil recomienda, siempre que sea posible, utilizar un gato para levantar ligeramente el coche. Esto permite colocar mejor la cadena sobre la rueda y tensarla adecuadamente.

Tipos de cadenas y su montaje

Existen tres tipos principales de cadenas: metálicas, de tela y mixtas, cada una con características específicas.

Cadenas metálicas tradicionales: son las más eficaces sobre nieve y hielo, pero requieren más tiempo y práctica para instalarse. Primero se estira la cadena sobre el suelo, asegurándose de que no esté enredada. Luego, se coloca el cable de acero por detrás de la rueda y se tensan los ganchos sobre la banda de rodadura. Es recomendable avanzar unos centímetros con el coche para que los eslabones se ajusten correctamente.

Cadenas de tela: son más rápidas de colocar y menos pesadas. Se desenrolla la funda de nailon y se coloca sobre la parte superior del neumático, asegurando que cubra toda la banda de rodadura. Una vez en su sitio, el rodaje del vehículo ayuda a tensarla. Este tipo de cadena se deteriora si se circula fuera de nieve o hielo, por lo que deben retirarse al salir de estas zonas.

Cadenas mixtas: combinan elementos metálicos y textiles, buscando un equilibrio entre facilidad de instalación y eficacia. Se colocan estirando la banda de nailon por detrás de la rueda y ajustando los eslabones de acero en la banda de rodadura. Al desplazar el vehículo unos centímetros, las cadenas se adaptan y se tensan de forma segura.

Precauciones al conducir

Al circular con cadenas, la velocidad máxima recomendada es 50 km/h, evitando acelerones y frenadas bruscas. Es importante retirar las cadenas al salir de la nieve para evitar daños en los neumáticos y en las propias cadenas. Además, conviene lavarlas y secarlas antes de guardarlas para prolongar su vida útil.

También se debe comprobar que el tamaño de las cadenas sea compatible con los neumáticos del vehículo y que la homologación siga vigente.