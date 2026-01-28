Las impresionantes imágenes de la gran nevada en la Comunidad de Madrid

2 / 14

Según han indicado desde el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), es obligatorio el uso de cadenas en la A-1 en Somosierra; en la M-607 en Colmenar Viejo; y en la A-6 y la AP-6, entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia). También resulta obligatorio su uso en todos los puertos de la red regional.