Calor extremo y tormentas en el día del eclipse: España supera los 40ºC

España afronta este miércoles 12 de agosto una jornada marcada por el calor intenso y el eclipse solar. La predicción de Aemet apunta a temperaturas superiores a 35 grados en buena parte de la península y a máximas que podrán superar los 40 grados en el valle del Ebro y los valles del suroeste. Además, se esperan tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, en zonas del este de Andalucía, norte de Murcia y este de Castilla-La Mancha.

La situación meteorológica será, en general, estable, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, el calor tendrá un protagonismo especial y coincidirá con el esperado eclipse solar del 12 de agosto, para el que Aemet prevé unas condiciones favorables en buena parte del país.

Más de 40 grados en varias zonas

Las máximas volverán a subir ligeramente en buena parte del interior. Aemet prevé que se superen los 35 grados en la mayoría de la península, con las principales excepciones en el Cantábrico, los litorales y las zonas de montaña.

El umbral de los 40 grados podrá alcanzarse o superarse en distintos puntos del Ebro y en los valles del suroeste. Entre las capitales destacan Córdoba, con una máxima prevista de 42 grados, y Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Sevilla, Zaragoza, Logroño, Orense y Pamplona, que podrían alcanzar los 40 grados.

También serán muy elevadas las temperaturas en Madrid, con 38 grados; Jaén, Granada, Albacete y Guadalajara, con valores cercanos a los 38-39 grados; y Valladolid, Vitoria, Zamora y otras capitales del interior, con máximas de 38-39 grados.

El calor será considerablemente más moderado en las costas. La Coruña se quedará en 25 grados, Santander en 27, Cádiz en 29, Málaga en 33 y Barcelona y Tarragona en torno a 32 grados.

Tormentas fuertes en el este

El principal contrapunto al tiempo estable aparecerá durante la tarde en zonas montañosas del norte y, sobre todo, en el tercio oriental de la península.

La nubosidad de evolución podrá dejar chubascos y tormentas en los Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales. El riesgo será especialmente relevante en las sierras del este de Andalucía, el norte de Murcia y el este de Castilla-La Mancha, donde Aemet contempla la posibilidad de tormentas fuertes, granizo y rachas de viento muy fuertes.

Además, los avisos meteorológicos afectan a zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, junto a numerosos territorios que se encuentran en aviso por temperaturas elevadas.

Mañana: algunas nubes y nieblas en el norte

La jornada comenzará con más nubosidad en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y algunas zonas del Mediterráneo.

En los litorales de Galicia, el Cantábrico y Alborán las nubes bajas podrán ser más persistentes, acompañadas de brumas y nieblas costeras. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Tarde: aumenta la inestabilidad

Con el avance de la jornada crecerá la nubosidad de evolución en las zonas montañosas. El escenario más favorable para chubascos y tormentas se situará en el este peninsular.

La presencia de tormentas no implicará un cambio generalizado del tiempo: la mayor parte del territorio continuará bajo condiciones estables y muy cálidas.

En Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos o despejados. También existe posibilidad de calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura.

Una noche tropical para millones de españoles

El calor no desaparecerá al caer el sol. Las mínimas subirán ligeramente y se esperan noches tropicales —con temperaturas que no bajarán de 20 grados— en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste peninsular y las islas.

En puntos del litoral mediterráneo las mínimas podrán quedarse incluso por encima de los 25 grados, prolongando durante la noche la sensación de calor.

El eclipse, con cielos favorables en gran parte de España

El eclipse solar del 12 de agosto será otro de los protagonistas de la jornada. La predicción especial de Aemet señala que el fenómeno se desarrollará con predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, aunque el área cantábrica y determinados litorales presentan más posibilidades de nubosidad.

Por tanto, las condiciones meteorológicas serán generalmente favorables para observar el fenómeno en buena parte de España, aunque habrá que tener en cuenta la nubosidad local y la evolución de las tormentas en las zonas del este.

Viento y otros fenómenos

En Canarias soplarán alisios con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. En el Estrecho predominará el levante moderado.

En los litorales de Galicia soplará viento del norte, mientras que en el sudeste será del nordeste. En Baleares y la vertiente mediterránea predominará la componente este, con brisas en el Cantábrico.

La recomendación fundamental ante una jornada con temperaturas tan elevadas es limitar la exposición al calor durante las horas centrales, extremar la precaución durante las actividades al aire libre y prestar especial atención a las zonas donde puedan formarse tormentas fuertes.