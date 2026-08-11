La NASA elige un pueblo de Burgos para retransmitir al mundo el eclipse solar

Villalibado, una pequeña localidad burgalesa sin habitantes desde hace tres décadas, se convertirá este miércoles 12 de agosto en escenario de la retransmisión internacional del esperado eclipse solar. La NASA ha escogido este enclave, situado a unos 40 kilómetros al noroeste de Burgos, para instalar el equipo encargado de emitir el fenómeno a través de internet.

El pueblo, perteneciente al Ayuntamiento de Villadiego, se encuentra en plena trayectoria de totalidad del eclipse y reúne unas condiciones especialmente favorables para su observación. La emisión podrá seguirse a través del canal de Youtube del Exploratorium, el museo de ciencia y tecnología de San Francisco, en California, y las imágenes podrán ser utilizadas también por las principales cadenas de televisión estadounidenses.

La elección ha supuesto toda una sorpresa para Joan Ansótegui, el empresario que adquirió hace dos décadas las viviendas de Villalibado, después de que la localidad quedara abandonada, y que en 2023 puso en marcha allí varios alojamientos rurales.

Según ha explicado el propietario a distintos medios, la NASA contactó con él hace meses para alquilar todo el complejo y alojar a un equipo formado por alrededor de una treintena de personas que se ocupará de la retransmisión.

Ansótegui ha reconocido al Diario de Burgos que inicialmente llegó a pensar que aquella llamada podía ser "una estafa o una broma". Sin embargo, los científicos habían seleccionado Villalibado después de estudiar diferentes emplazamientos desde los que cubrir el eclipse.

Los técnicos tan solo pidieron electricidad y una buena conexión a internet. El segundo requisito no ha supuesto un problema, ya que el complejo dispone de fibra óptica.

Una iglesia románica como punto de observación

El lugar escogido para instalar el punto de observación es la iglesia de San Salvador, un templo románico del siglo XII levantado sobre un montículo de la localidad. Desde allí se captarán las imágenes que permitirán a millones de personas contemplar el eclipse a través del cielo de Burgos.

La provincia se encuentra en una posición privilegiada para seguir el fenómeno debido a su ubicación dentro de la franja de totalidad. A ello se suman las características de buena parte del territorio burgalés, con zonas abiertas, habitualmente despejadas y sin grandes accidentes geográficos que dificulten la visión del Sol.

La expectación generada por el eclipse ha llevado a la Diputación de Burgos y a diferentes ayuntamientos a preparar durante los últimos meses iniciativas turísticas y divulgativas para atraer visitantes. Además de Villalibado, entre los puntos destacados para contemplarlo figuran Arija, Castrojeriz, Hacinas, Lerma, Poza de la Sal, Melgar de Fernamental y Orbaneja del Castillo.

Una comitiva de 140 personas de la NASA

La presencia de la NASA en Burgos con motivo del eclipse irá más allá del equipo instalado en Villalibado. El Asador San Lorenzo tiene prevista para el 12 de agosto la llegada de una comitiva de la NASA formada por 140 personas procedentes de diferentes partes del mundo.

Según ha explicado la gerente del establecimiento, Verónica Lorenzo, en una entrevista concedida a El Correo de Burgos, los responsables de la reserva mostraron su interés por degustar productos locales. El restaurante prepara un menú en el que estarán presentes alimentos típicos de la zona como los pimientos, la morcilla y el lechazo, aunque todavía no está cerrado definitivamente.

Gafas homologadas para mirar el eclipse

La expectación por el fenómeno viene acompañada de las advertencias de médicos y expertos sobre los riesgos de observar directamente el Sol sin protección. Hacerlo puede causar lesiones oculares graves, entre ellas visión borrosa o manchas ciegas centrales, que pueden llegar a ser permanentes.

Para contemplar el eclipse es necesario utilizar gafas específicamente diseñadas y homologadas para la observación solar. Las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección adecuada.

Los filtros deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2 y proceder de fabricantes o distribuidores fiables. Además, no deben utilizarse si presentan arañazos, roturas o perforaciones.