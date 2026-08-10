Así será el eclipse solar: las fases y fenómenos que se podrán observar

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ofrecerá una sucesión de fenómenos que comenzarán con la progresiva ocultación del disco solar y culminarán cuando la Luna cubra completamente el Sol. Los astrofísicos Eva Villaver, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y Alejandro Sánchez, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, han explicado a EFE las distintas fases que podrán observarse durante el fenómeno.

El primer signo del eclipse será la aparición de una pequeña sombra negra en uno de los bordes del Sol. La Luna comenzará así a superponerse sobre el limbo brillante del astro, creando visualmente una especie de "mordisco".

Este primer contacto se producirá en torno a las 19:30 horas peninsulares, aunque el momento exacto dependerá del lugar desde el que se observe. Durante esta fase será necesario utilizar gafas adecuadas para contemplar el eclipse de forma segura.

A continuación comenzará la fase de parcialidad. La Luna irá cubriendo progresivamente el disco solar y, cuando la ocultación alcance aproximadamente el 45%, la luz natural comenzará a debilitarse. Sin embargo, la sensación de oscuridad y el descenso de temperatura no se harán especialmente perceptibles hasta que la Luna haya ocultado alrededor del 90% del Sol.

La llegada de la sombra

Cuando la ocultación supere ese porcentaje, el horizonte comenzará a oscurecerse por efecto de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre.

En los instantes inmediatamente anteriores a la totalidad podrán aparecer las llamadas 'Perlas de Baily', pequeños puntos de luz que brillan y se apagan rápidamente y que se producen por los pequeños espacios que quedan entre las irregularidades de la Luna cuando la franja de luz solar es ya muy fina.

Estas perlas reciben su nombre del astrónomo inglés Francis Baily, que las describió en 1836, aunque el físico británico Edmond Halley ya las había documentado en 1715. Su observación será complicada sin telescopio, salvo la última de ellas, que puede dar lugar a uno de los momentos más reconocibles del eclipse: el denominado 'anillo de diamantes'.

El 'anillo de diamantes'

El 'anillo de diamantes' aparecerá durante los instantes inmediatamente anteriores y posteriores a la totalidad. Se produce cuando un fragmento de la fotosfera solar emerge junto al tenue resplandor de la corona, creando la apariencia de un diamante rodeado por un anillo luminoso.

Será uno de los momentos en los que habrá que retirar las gafas de observación unos segundos antes de la totalidad para poder contemplar el fenómeno.

El nombre de este efecto se popularizó después de que una joven comparase la imagen con un anillo de compromiso durante el eclipse de abril de 1912, el último eclipse total anterior a este que pudo verse desde la Península Ibérica. Para el eclipse de 1925, la expresón ya estaba extendida.

La totalidad: el momento más esperado

El eclipse alcanzará su punto culminante cuando la Luna cubra completamente el Sol. La totalidad se producirá en torno a las 20:30 horas, dependiendo del punto de observación, y podrá durar hasta 1 minuto y 50 segundos en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad.

Durante esos instantes el cielo se oscurecerá, descenderán las temperaturas y será posible observar la corona solar, que normalmente queda oculta por el intenso brillo del Sol.

La oscuridad no será absoluta, pero permitirá contemplar también algunos astros. Entre los planetas más visibles estarán Venus y Júpiter, mientras que también podría ser posible observar Mercurio, Marte y Saturno.

El eclipse se deshará en sentido inverso

Después de la totalidad comenzará el proceso contrario. Primero aparecerá de nuevo el 'anillo de diamantes' y, en algunos casos, las 'Perlas de Baily'. Después continuará una nueva fase de parcialidad durante la que la Luna irá abandonando progresivamente el disco solar.

Será el final del eclipse, aunque la jornada astronómica todavía tendrá otro fenómeno destacado. La noche del 12 al 13 de agosto coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas. Estos meteoros, conocidos popularmente como "estrellas fugaces", podrán observarse a partir de las 23:00 horas peninsulares.