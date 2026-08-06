Cómo fotografiar el eclipse del 12 de agosto sin romper el móvil ni dañar tu vista

El próximo 12 de agosto, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del verano. El eclipse que coincidirá además con las noches de las Perseidas, ha hecho que España sea el escenario perfecto para ver el juego de luces y sombras que promete dejar una noche para el recuerdo de los cientos de curiosos que ya han reservado el día en el calendario.

Por supuesto, además de verlo, son muchos los que no quieren dejar pasar la oportunidad de inmortalizarlo, aunque hay que tener mucha precaución ya que no debemos olvidarnos de los graves riesgos que corren nuestros ojos si no seguimos las recomendaciones de autoridades y expertos.

Para capturar esta increíble estampa sin que el móvil o tus ojos sufran ningún daño, hay que seguir las recomendaciones de los expertos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que habrá grandes profesionales capturando fotos del fenómeno, por lo que son muchos los que sugieren no utilizar los móviles o las cámaras y disfrutar en primera persona sin pantallas de por medio.

Si aun así, eres un amante de la fotografía y no quieres dejar escapar la oportunidad, lo más importante que tienes que saber es que colocar un escudo solar adecuado frente a la lente es imprescindible si no quieres que tu cámara sufra ningún daño. De lo contrario, la intensidad del sol fundirá el sensor de la cámara, ya sea un teléfono móvil o un equipo fotográfico profesional. José Luis Mur, experto en la materia explica a EFE los indispensables para una buena instantánea. Para él, se trata de un momento que requiere esfuerzo capturar, pero que merece la pena por la "satisfacción de la foto deseada".

Cámaras profesionales: filtros entre 16 y 20 pasos

En el terreno de la fotografía profesional, si vas a utilizar una cámara réflex o sin espejo vas a necesitar un filtro solar de alta densidad extrema, capaz de restar entre 16 y 20 pasos de luz. De hecho, para alcanzar esa barrera protectora, es posible sumar y utilizar dos filtros de 8 pasos de forma simultánea, ya que lograrían el mismo nivel de atenuación. "El filtro es muy oscuro porque si no el eclipse va a afectar al sensor, hacerlo sin eso es un peligro porque es el corazón de la cámara. Si no nos queremos cargar el sensor, es obligatorio utilizar un filtro solar", advierte Mur. No estamos ante un accesorio cualquiera, sino ante elementos preparados explícitamente para el uso astronómico habitual: "Se utilizan principalmente en los telescopios", remarca el especialista.

Sin embargo, conseguir esta pieza de protección no está siendo tarea sencilla a medida que se aproxima el 12 de agosto. "En sitios especializados", puntualiza Mur al recordar que estos artículos no se encuentran en cualquier rincón. La fiebre desatada por la cita ha superado las estimaciones iniciales de los fabricantes y distribuidores: "Ya no es un filtro que esté en cualquier sitio estos días. Incluso de algunas marcas más sencillas se han agotado porque algunos proveedores no preveían que fuera tan grande la venta", añade.

Mismo mecanismo para quienes quieras utilizar el móvil

Una de las dudas más frecuentes entre quienes planean inmortalizar el eclipse es si es necesario llevar puestas las gafas de protección especializadas (certificadas bajo la norma EN ISO 12312-2:2015) al mirar a través de la pantalla o del visor. Mirar al cielo o a través del dispositivo sin la barrera adecuada en la lente entraña un riesgo directo para la retina, por lo que el cuidado debe ser extremo. "Además de perjudicar al sensor, va a afectar también a nuestra vista si no miramos con unas gafas, porque se transmite la imagen a través de un prisma y nos va directamente al ojo", señala, por lo que efectivamente, es necesario utilizar gafas a la vez que se utiliza el móvil.

Para quienes confíen en la cámara de su teléfono móvil, la pauta de seguridad es exactamente idéntica. Aunque la lente del smartphone es más reducida, el calor solar concentrado también puede deteriorar los elementos ópticos si se apunta directamente al sol. Por ello, debes colocar un filtro específico para móvil y ponerlas en las lentes que vas a utilizar para fotografiarlo. Para ello, distintas webs ofrecen filtros básicos para móvil, específicamente para ocasiones como esta. Es muy importante utilizar sólo aquellos que estén homologados. Los precios pueden variar, estando en un rango de entre 10-70 euros.

Como último consejo para triunfar con la fotografía del gran fenómeno, Mur propone exprimir al máximo el zoom de la cámara o utilizar un teleobjetivo adicional: "Podemos cogerlo en general, pero entonces es como un paisaje, se va a ver la parte del eclipse muy pequeño dentro de todo el fotograma", concluye el experto.