La Aemet lanza el primer pronóstico para el día del eclipse total: esto es lo que se espera

Queda una semana para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ofrece un primer avance sobre el tiempo que puede acompañar al eclipse total de Sol del próximo miércoles 12 de agosto. Aunque insiste en que aún es pronto para afinar el pronóstico, el escenario invita al optimismo para quienes tienen previsto seguir el fenómeno desde distintos puntos de España.

Mientras llega esa actualización, la previsión hasta entonces pasa por un nuevo ascenso de las temperaturas. Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, "subirán las temperaturas y hará un calor que, sin ser extremo, será intenso en amplias zonas", especialmente en el nordeste, el centro y el sur de la Península, además de los archipiélagos, donde los termómetros superarán los 36 y los 38 grados.

Las temperaturas más altas se esperan en Córdoba, con máximas de 39 grados el jueves, 41 tanto el viernes como el sábado y 40 el domingo. Málaga alcanzará los 38 grados este miércoles. En el extremo contrario estarán ciudades como Oviedo, San Sebastián, Santander o La Coruña, donde las máximas se moverán entre los 23 y los 25 grados durante la segunda mitad de la semana.

El fin de semana llegará con un ligero descenso térmico, más acusado en la cornisa cantábrica. En cuanto a las precipitaciones, seguirán siendo escasas en el sur peninsular, mientras que la inestabilidad aumentará en el norte, con lluvias en las comunidades cantábricas y los Pirineos. También podrán registrarse chubascos y tormentas en el nordeste peninsular, que localmente podrían ser fuertes e ir acompañados de granizo en el área pirenaica y el entorno del Sistema Ibérico.

En cuanto al día del eclipse, la previsión inicial apunta a una jornada típicamente veraniega, con calor y, en principio, pocas precipitaciones. Aun así, la Aemet no descarta que a partir del mediodía aparezcan nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del este peninsular, donde podrían formarse algunas tormentas.

Exactamente, Del Campo explica que "es probable que se trate de una jornada plenamente veraniega, con calor y pocas precipitaciones", aunque añade que "no es descartable que en zonas de montaña del norte y del este peninsular crezcan nubes de evolución a partir del mediodía y se formen algunas tormentas".

La Aemet recuerda, no obstante, que todavía falta margen para concretar cómo evolucionará la situación meteorológica. De hecho, recalca que es "muy pronto todavía para concretar un pronóstico", por lo que comenzará a publicar desde este viernes una predicción especial diaria dedicada al eclipse. El objetivo es ofrecer información más precisa ante la previsión de una gran afluencia de personas a espacios naturales para contemplar el fenómeno.