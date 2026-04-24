El pueblo español donde el eclipse solar de 2026 alcanzará su máxima duración

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 tendrá en España una visibilidad desigual, con el norte peninsular como gran protagonista. Dentro de esa franja, el concejo asturiano de Navia se situará como el punto donde la fase de totalidad alcanzará su mayor duración en todo el territorio nacional, con un máximo de 1 minuto y 51 segundos de oscuridad completa.

El fenómeno astronómico será visible como eclipse parcial en gran parte del país, como se informa en The Sky Live, pero solo una estrecha banda del norte vivirá la ocultación total del Sol, convirtiéndose en uno de los eventos más destacados del calendario astronómico del año.

Navia, catalogado como el ‘mejor lugar’

Según los cálculos astronómicos para esta localidad asturiana de 8.031 habitantes –según los últimos datos del INE– situada a unos 105 kilómetros de Oviedo, el eclipse alcanzará su fase de totalidad a las 20:26:55 –hora local–, con el instante de máximo a las 20:27:49, cuando el Sol se situará a unos 11 grados sobre el horizonte.

La fase de totalidad se prolongará hasta las 20:28:46, lo que deja una duración total de 1 minuto y 51 segundos, la más larga estimada en territorio español para este fenómeno. El inicio del eclipse parcial se producirá a las 19:31:02, mientras que el final de la fase parcial llegará a las 21:21:14, momento en el que el Sol estará ya muy próximo al horizonte oeste.

El norte de España, en la franja de totalidad

Además de Navia, otras zonas del norte de la Península, especialmente en Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y el norte de Castilla y León, se encontrarán dentro del corredor de totalidad, aunque con duraciones inferiores conforme se aleja del punto óptimo. En el resto del país, el eclipse se observará de forma parcial, con distintos grados de ocultación del disco solar.

Los cálculos de visibilidad sitúan a varias localidades del norte de España entre los mejores puntos del mundo para observar el eclipse, ordenadas por duración de la totalidad y magnitud del fenómeno. Encabezando la lista aparece Navia, seguida de municipios asturianos y gallegos como Coaña, Villayón, Tapia de Casariego, Salas o El Franco, todos con duraciones de hasta 1 minuto y 51 segundos.

La lista incluye también localidades como Oviedo, Grado o Avilés, donde la totalidad será algo más breve, en torno a 1 minuto y 49-50 segundos en muchos casos.

Condiciones de observación en Navia

El factor clave en estas comparativas es la cobertura nubosa media en agosto, que oscila entre valores cercanos al 35% en las zonas más favorables y más del 60% en áreas urbanas del centro de Asturias. Cuanto menor es este porcentaje, mayores son las probabilidades de disfrutar del eclipse en condiciones de cielo despejado.

En el caso de Navia, los datos históricos apuntan a una cobertura nubosa media del 55,2% en agosto, un factor que podría influir en la visibilidad del fenómeno. La baja altura del Sol en el momento del máximo, unos 11 grados sobre el horizonte, hará que la observación requiera una línea de visión despejada hacia el oeste.

Recomendaciones de observación

El eclipse de 2026 se considera uno de los eventos solares más relevantes visibles desde Europa en la década, con la Península Ibérica situada en una posición privilegiada dentro del corredor de totalidad. Durante el fenómeno, la reducción de la luz solar será perceptible incluso en zonas donde el eclipse sea parcial, generando un oscurecimiento progresivo del entorno.

La observación del eclipse debe realizarse con protección ocular certificada, ya que mirar directamente al Sol sin filtros adecuados puede causar lesiones oculares graves. También se recomienda planificar con antelación los desplazamientos hacia el norte peninsular, donde se espera una elevada concentración de observadores en los puntos de mayor duración del fenómeno.