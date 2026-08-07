¿Qué pasará con la producción de energía solar durante el eclipse?

El próximo miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse total que será visible desde distintas partes de España. De este modo, este fenómeno astronómico está atrayendo a una gran cantidad de viajeros. Sin embargo, supone también un importante reto para los sistemas energéticos y eléctricos, que tendrán que compensar el impacto que supondrá para las fuentes de energía solar.

En este sentido, desde Endesa explican en un comunicado que, según las previsiones, la producción fotovoltaica disminuirá temporalmente durante la ocultación del Sol. Así, la compañía incide en que, precisamente, España es uno de los países europeos con mayor producción fotovoltaica debido a su situación geográfica y a su elevada irradiación solar.

Del mismo modo, Endesa recuerda que el pasado mes de agosto, según los datos ofrecidos por Red Eléctrica de España, fue uno de los mejores meses del año pasado para la producción de energía solar tras haber registrado una producción total de 5.822 GWh. Sin embargo, la compañía también recuerda que "en un atardecer típico de agosto, cuando el sol ya está bajo, la generación fotovoltaica aún puede ser significativa, pero cae con rapidez hasta llegar a cero en cuestión de poco tiempo, especialmente tras la puesta de sol".

En consecuencia, tal y como detalla Endesa, "el eclipse solar total del 12 de agosto tendrá un efecto limitado sobre el sistema eléctrico, ya que ocurrirá cuando la producción fotovoltaica ya está en fase descendente". Así, en su comunicado incide en que "su impacto será menor que el de un eclipse en horas centrales del día" y detalla que "ese día, el suministro eléctrico no debería experimentar variaciones significativas a causa del eclipse".

De hecho, Endesa también recuerda que esta "no es la primera vez que un fenómeno astronómico de estas características pone a prueba la red eléctrica", puesto que en marzo de 2015 se produjo un eclipse parcial que afectó a gran parte de Europa, incluida la Península. Al respecto, la compañía explica que, entonces, durante el tiempo que duró el eclipse, "la generación fotovoltaica del continente tuvo una reducción de alrededor de 35.000 MW, un volumen equivalente a decenas de centrales eléctricas convencionales".

La UE se prepara para el eclipse

Con todo, la Comisión Europea ha confirmado este jueves que las autoridades energéticas de la Unión Europea ya trabajan para preparar el impacto que podría tener el eclipse solar previsto para la próxima semana sobre el sistema eléctrico. Para ello, la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) celebrará una reunión de coordinación con los operadores nacionales con el objetivo de evaluar la situación.

Concretamente, la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, ha explicado durante la rueda de prensa que ENTSO-E celebrará una reunión este viernes para coordinarse con los operadores nacionales de los distintos Estados miembros y preparar la respuesta ante los posibles efectos del eclipse solar previsto para el próximo miércoles. No obstante, la responsable de la UE ha evitado adelantar cuál podría ser el impacto del eclipse sobre el sistema eléctrico europeo y ha señalado que será necesario esperar a las conclusiones de los operadores de la red una vez finalice la reunión prevista.