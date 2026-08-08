Quedan muy poco para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno comenzará en la costa gallega a partir de las 19.31 horas, mientras que el momento en el que el sol quede completamente cubierto sucederá entre las 20.25 y las 20.30 horas. El fenómeno se podrá admirar durante un minuto y medio aproximadamente en la mayor parte de la costa cantábrica, Castilla y León, el valle del Ebro, Teruel, Guadalajara, las provincias de Tarragona, Castellón, Valencia y las islas Baleares. Ciudades como Madrid, Barcelona, Huesca o Santiago de Compostela quedan justo fuera de esta zona, pero el astro rey quedará cubierto a casi el cien por cien.

"Va a ser noche completa durante ese minuto y medio", ha descrito a Europa Press el profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Francisco Torcal, que apunta la belleza de la fase previa de parcialidad, cuando la Luna "empezará a morder el Sol", hasta casi una hora después, que es cuando se lo "comerá" por completo.

"La primera fase es la de mordida. La Luna empieza a entrar dentro del Sol, digamos. Sabemos que están a distancias distintas, pero es la apariencia que parece. Va ocultándolo cada vez más y, cuando está a punto de ocultarse, aparecen unos destellos en el contorno, que son debidos a la luz del Sol que atraviesa entre los cráteres de la Luna", ha detallado.

Como colofón, cuando el astro ya está oculto, se genera un destello alrededor que lo que deja ver al final es la corona solar, "algo así como la atmósfera del Sol". "No tiene atmósfera, pero sí que tiene magma y vientos por ahí que van hacia el espacio y eso es lo que se observaría cuando está completamente oculto el Sol", ha precisado.

Asimismo, el profesor universitario ha citado las consecuencias que tendrá el hecho de que se haga de noche de repente. Por ejemplo, la temperatura podrá bajar hasta 10 grados y también está constatado que un eclipse solar como este genera más viento debido a las corrientes de aire provocadas por el propio descenso térmico.

Por otro lado, estará la posibilidad de ver las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que coinciden con este fenómeno astronómico, "de día", antes del ocaso, al no estar "deslumbrados" por el sol.

Las únicas formas de apreciar el fenómeno astronómico con seguridad pasan por utilizar gafas de eclipse homologadas y "compradas en algún lugar que nos dé cierta confianza", o hacerlo mediante proyección, para lo que "hay tutoriales en internet".

Este modo consiste en utilizar un tipo de cámara especial que se llama cámara de Pinhole o cámara estenopeica, compuesta por "una caja con agujerito muy pequeño que actúa de lente", a través de la cual se forma la imagen del eclipse sobre una pantalla.

Los eventos astronómicos no terminan este 12 de agosto, dado que España vivirá en los próximos años lo que los expertos han denominado "trío de eclipses", ya que el 2 de agosto de 2027 habrá un nuevo eclipse, aunque sólo será total en los alrededores del estrecho de Gibraltar y en el resto de la península se verá parcialmente.

El trío se completará con otro eclipse, en este caso parcial, el 26 de enero de 2028, que se verá en gran parte de la mitad sur del país, así como en las provincias de Tarragona, Teruel o Castellón.