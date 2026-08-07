El tiempo para el día del eclipse solar: nubes en el norte y en el este

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que la presencia de nubosidad podría dificultar la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto en algunas zonas de España. Aunque la previsión apunta a una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y los cielos poco nubosos en gran parte del país, el organismo prevé nubes en el área cantábrica y el desarrollo de nubosidad de evolución en distintas regiones durante la tarde.

La Aemet ha comenzado este viernes la publicación de un boletín especial diario con información meteorológica específica para el eclipse. Además de la predicción general, incluirá avisos por fenómenos adversos, el índice de peligro de incendios forestales y una previsión detallada de la nubosidad, el principal factor que condicionará la visibilidad del fenómeno.

Según el primer boletín, al final de la tarde, coincidiendo con el eclipse, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el área cantábrica, mientras que existe una mayor incertidumbre en el litoral de Galicia y en el entorno de Alborán.

Durante las horas centrales y finales del día se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, las montañas del norte y zonas de Andalucía oriental. A ello se sumará la llegada de nubosidad alta procedente de África en algunas áreas del sur peninsular.

La Aemet señala que estas nubes podrían interferir en la visualización del eclipse y que, de forma aislada, podrían dejar algún chubasco o tormenta de escasa importancia en zonas montañosas del este peninsular, especialmente en los Pirineos y los Sistemas Béticos orientales. En el resto del territorio no se esperan precipitaciones.

Tiempo estable y altas temperaturas

La previsión general mantiene una situación de estabilidad atmosférica en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas máximas subirán entre ligera y moderadamente en buena parte del país y volverán a superarse los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, Baleares y, de forma puntual, también en Canarias. Los únicos descensos térmicos previstos se producirán en el Estrecho, el norte de Galicia y el área cantábrica.

En cuanto al viento, soplará en general flojo en la Península y Baleares, aunque con intervalos moderados en el Estrecho y el litoral gallego. En Canarias continuará el régimen de alisios, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.