España volverá a contemplar este miércoles 12 de agosto un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que podrá observarse en una amplia franja del país y que dará comienzo al denominado Trío de Eclipses, una sucesión de eclipses que tendrá continuidad en 2027 y 2028. La totalidad atravesará 13 Comunidades Autónomas, desde Galicia hasta Baleares.

La franja de totalidad recorrerá Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

El eclipse será el primero total visible desde la Península Ibérica desde 1912, según la información difundida por el Gobierno. El fenómeno ha provocado la preparación de un dispositivo específico ante la previsión de desplazamientos hacia los puntos situados dentro de la franja de totalidad.

La planificación se ha coordinado a través de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, creada por el Consejo de Ministros en julio de 2025 y formada por 13 ministerios.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que el eclipse supone una oportunidad para acercar la ciencia a la ciudadanía y ha insistido en la necesidad de que su observación se realice con información rigurosa y de forma segura.

Yebes será el centro del seguimiento institucional

El Gobierno ha establecido el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, como sede oficial del seguimiento institucional. El Instituto Geográfico Nacional organiza allí la jornada Eclipsados y eclipsadas por la ciencia, con participación de diferentes organismos científicos y tecnológicos.

En la programación participarán especialistas del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro de Astrobiología, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Agencia Espacial Española.

La Agencia Espacial Europea también participará con los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García y colaborará en las actividades de divulgación vinculadas al Trío de Eclipses.

Desde el Observatorio de Yebes se ofrecerán además dos señales institucionales de vídeo del disco solar a través de RTVE. Estas imágenes permitirán seguir distintos fenómenos del Sol durante el eclipse mediante técnicas de observación complementarias.

El dispositivo contará también con programación especial de RTVE y equipos desplazados a diferentes lugares desde los que podrá observarse el eclipse.

Meteorología, incendios y seguridad

La Agencia Estatal de Meteorología publica desde el 7 de agosto una predicción meteorológica especial para el eclipse, actualizada diariamente. Incluye información sobre nubosidad, temperaturas máximas, posibles fenómenos meteorológicos adversos y el índice de peligro de incendios.

El Gobierno ha habilitado además la web oficial www.trioeclipses.es, donde se pueden consultar recomendaciones para observar el eclipse de forma segura, un visor para localizar lugares de observación y otros recursos divulgativos.

Las autoridades han pedido especial precaución ante el riesgo de incendios forestales. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recordó que la vegetación se encuentra seca y ha recomendado no encender fuego, no estacionar sobre vegetación seca y mantener libres los accesos para los servicios de emergencia.

El Ministerio del Interior ha activado un dispositivo específico mediante el Comité Estatal de Coordinación y Dirección, constituido el 6 de agosto. También se ha activado la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias y se ha establecido un Puesto de Mando Unificado.

Hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales

La Dirección General de Tráfico calcula que el eclipse puede generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas donde se producirá la totalidad.

Para afrontar este incremento de tráfico, la DGT desplegará un dispositivo especial de vigilancia, ordenación e información en tiempo real. El organismo recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y escalonar el regreso una vez finalice la fase de totalidad.

El Ministerio del Interior ha pedido a los ciudadanos "responsabilidad y máxima prudencia", especialmente por la coincidencia del fenómeno con una época de elevado riesgo de incendios forestales y con una previsión de gran movilidad.

Avellanosa de Muñó teme quedarse pequeño

Uno de los municipios que espera con especial atención la llegada del eclipse es Avellanosa de Muñó, un pequeño pueblo situado a unos 50 kilómetros de Burgos capital. Según informó EFE, sus vecinos temen que la difusión del municipio como punto de observación provoque una llegada masiva de visitantes.

El alcalde, Enrique Ortega, explicó a EFE que el municipio no dispone de la infraestructura necesaria para absorber una gran afluencia. En invierno apenas viven allí una decena de personas y en verano la población no supera las 70.

El pueblo no cuenta con zonas de aparcamiento ni servicios suficientes para recibir a cientos de personas. La previsión inicial de los vecinos era disfrutar del eclipse en familia, junto a otros residentes y veraneantes, con una asistencia que podría rondar las 150 personas en una celebración privada organizada por una bodega local.

La situación cambió después de que el municipio apareciera señalado como un enclave adecuado para contemplar el denominado "doble atardecer", un efecto visual asociado al eclipse en las zonas donde la Luna cubrirá por completo el Sol antes de que vuelva a aparecer y llegue la noche.

Ortega manifestó a EFE la preocupación de los vecinos por una posible llegada de espectadores que pueda desbordar la capacidad del pueblo. También recordó el riesgo de incendio y señaló que el municipio dispone únicamente de dos cisternas para afrontar un eventual incidente.

El pequeño pueblo de Burgos escogido por la NASA

Otro pequeño núcleo burgalés tendrá un protagonismo especial durante el eclipse. Villalibado, una localidad de la comarca de Odra-Pisuerga en la que no reside población permanente desde 1998, ha sido acondicionada como complejo turístico y acogerá un dispositivo internacional de observación del fenómeno.

Científicos vinculados a la NASA han elegido este enclave para realizar observaciones y retransmitir el eclipse.

La localidad se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse y dispone de un horizonte amplio y despejado, dos de los elementos señalados para justificar su elección. Juan Ansótegui, empresario vinculado a Villalibado, explicó a RTVE que el equipo encargado de la observación tenía clara la elección del enclave.

El dispositivo requiere además una conexión de comunicaciones preparada para la retransmisión. Según la información difundida, Villalibado ya disponía de fibra óptica, aunque fue necesario instalar una conexión adicional para atender las necesidades del equipo desplazado hasta la localidad.

Mientras el Observatorio de Yebes será la sede oficial del seguimiento institucional del Gobierno, Villalibado se convertirá así en uno de los enclaves utilizados para la observación científica y retransmisión internacional del eclipse.

El Gobierno también ha puesto en marcha la campaña Mi eclipse 2026 para recopilar imágenes del fenómeno compartidas por los ciudadanos en Instagram mediante la cuenta oficial del proyecto y el hashtag '#mieclipse2026'.