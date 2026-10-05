Adiós a las nuevas multas de la DGT tras el adelanto electoral de Pedro Sánchez

La disolución anticipada de las Cortes Generales anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la derrota de sus decretos sobre vivienda, ha liquidado de un plumazo la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del Grupo Socialista que pretendía reducir la tasa máxima de alcohol al volante. La propuesta, que inició su andadura el pasado 29 de septiembre tras lograr el aval del Congreso de los Diputados con 173 votos a favor frente a los 168 votos en contra de PP, Vox y UPN, y la abstención del PNV, queda paralizada definitivamente ante la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Duras sanciones económicas y pérdida de puntos

La iniciativa impulsada por la formación socialista pretendía modificar el artículo 76 de la Ley de Tráfico para tipificar como infracción grave la conducción con una tasa de alcohol comprendida entre 0,1 y 0,25 miligramos por litro de aire espirado —o de 0,2 a 0,5 gramos por litro en sangre—. Asimismo, el texto reformaba el artículo 77 para fijar como infracción muy grave rebasar los 0,25 miligramos por litro de aire o los 0,5 gramos por litro en sangre, castigando ambos supuestos con sanciones económicas de 1.000 euros.

El esquema de castigos diseñado por los socialistas incluía una escala gradual para la quita de puntos del carné de conducir. La norma fijaba la detracción de dos puntos para los conductores que superasen los 0,1 miligramos, cuatro puntos para quienes sobrepasaran los 0,25 miligramos y la retirada máxima de seis puntos para las tasas superiores a 0,5 miligramos por litro de aire espirado.

Freno al castigo penal por exceso de velocidad

El final precipitado de la legislatura detiene igualmente la tramitación de otra propuesta del PSOE orientada a endurecer el Código Penal en materia de seguridad vial. El texto buscaba reducir los márgenes a partir de los cuales el exceso de velocidad deja de considerarse una falta administrativa para pasar a ser un delito tipificado, reduciendo el límite de 60 a 50 kilómetros por hora en vías urbanas y de 80 a 70 kilómetros por hora en carreteras interurbanas.

La luz V16 y el nuevo marco para patinetes

Frente a las iniciativas parlamentarias tumbadas por la disolución de las Cámaras, el Ejecutivo sí ha logrado implantar durante este mandato el dispositivo luminoso conectado V16, obligatorio desde el 1 de enero en sustitución de los triángulos de señalización en turismos, furgonetas, camiones y autobuses. De igual forma, el pasado 1 de octubre entró en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación destinada a incrementar la protección de los usuarios vulnerables.

Esta regulación establece el uso obligatorio del casco para los conductores de patinetes eléctricos, fija en 15 años la edad mínima para su conducción e impone la inscripción de estos vehículos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la Dirección General de Tráfico. La legislatura se cierra además con el visto bueno al Reglamento de Vehículos Históricos, que otorga esta condición a los automóviles fabricados o matriculados por primera vez hace al menos 30 años.