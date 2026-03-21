El debate sobre cuánto alcohol puede consumir un conductor antes de dar positivo vuelve al centro de la actualidad en España. La propuesta del Gobierno de reducir la tasa de alcoholemia a 0,2 g/l en sangre ha sido rechazada en el Congreso, sumando los votos en contra de PP, Vox y ERC.

Cuántas cervezas te hacen dar positivo y cómo afecta tu conducción

Según la DGT, un conductor de 70 kilos puede superar la tasa legal tras solo dos cervezas pequeñas o una copa de vino. Aunque no se supere la tasa, el alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central y reduce reflejos, coordinación y percepción del riesgo. A partir de 0,5 g/l en sangre, el riesgo de accidente se duplica; a 0,8 g/l, se quintuplica. Los expertos advierten que incluso cantidades bajas de alcohol afectan la conducción y pueden resultar letales en carretera.

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Polémica, defensa del Gobierno y llamamiento de asociaciones

El Congreso rechazó la reforma que hubiera eliminado la diferencia entre conductores noveles y generales y que prohibía difundir en redes la ubicación de controles de alcohol y drogas. El PP argumentó que reducir la tasa por sí sola no resolvería la siniestralidad, mientras Vox calificó la medida de desproporcionada y ERC la rechazó por no incluir competencias de tráfico y mejoras en infraestructuras.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la DGT, Pere Navarro, defendieron que la rebaja salvaría vidas y sería un compromiso moral con las víctimas de accidentes de tráfico relacionados con el alcohol. Stop Accidentes ha pedido a los grupos políticos que no dejen caer la reforma, recordando que España podría perder una oportunidad histórica para reducir víctimas en carretera, que ya superan las 70.000 en los últimos 25 años.