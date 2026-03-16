Un conductor ha sido denunciado penalmente por los Mossos d'Esquadra tras ser detectado circulando a 218 km/h en la AP-7, a la altura del término municipal de Sant Celoni (Barcelona), casi el doble del límite permitido en esa vía. El exceso de velocidad ha motivado la apertura de diligencias por un posible delito contra la seguridad vial.

Los hechos se produjeron en un tramo de la AP-7 limitado a 120 km/h, donde los agentes detectaron al vehículo circulando muy por encima de la velocidad máxima autorizada. Según han informado los Mossos d'Esquadra a través de sus redes sociales, el conductor fue denunciado penalmente tras constatarse la gravedad de la infracción.

Denunciem penalment un conductor que circulava a 218 km/h a l'AP-7, al terme municipal de Sant Celoni. La via està limitada a 120 km/h. L'excés de velocitat és una de les principals causes de sinistralitat a les carreteres. pic.twitter.com/99qPLRruka — Mossos (@mossos) March 14, 2026

Riesgos y sanciones

El conductor podría enfrentarse a una investigación por un delito contra la seguridad vial al superar en más de 80 km/h el límite de velocidad permitido, una conducta tipificada en el artículo 379.1 del Código Penal. Este tipo de infracciones puede acarrear penas que van desde 3 a 6 meses de prisión, multas de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además, la legislación contempla la retirada del permiso de conducir entre uno y cuatro años para quienes circulen a velocidades que superen ampliamente los límites establecidos, especialmente en autopistas y autovías.

Los especialistas en seguridad vial recuerdan que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestralidad en las carreteras, ya que reduce el tiempo de reacción del conductor y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de accidente.

Control y prevención

Los Mossos d'Esquadra realizan controles de velocidad y vigilancia en la red viaria catalana con el objetivo de detectar conductas peligrosas al volante y reducir el número de accidentes. Este tipo de actuaciones forman parte de las campañas de prevención destinadas a mejorar la seguridad en carreteras con alta densidad de tráfico como la AP-7.

Desde el cuerpo policial insisten en la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción responsable, recordando que circular a velocidades extremas pone en peligro no solo al conductor infractor, sino también al resto de usuarios de la vía.