La Dirección General de Tráfico ha puesto en funcionamiento 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas dentro de su plan de ampliación de controles de velocidad previsto para este 2026.

En concreto, se trata de 20 radares fijos y 13 de tramo, que pasan a formar parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control en vías convencionales y de alta ocupación, de los que ya se han activado 106.

Un mes de aviso antes de multar

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que superen el límite permitido recibirán una carta informativa en su domicilio. Este periodo inicial actuará como fase de advertencia antes de que comiencen las sanciones económicas, una medida que la DGT presenta como etapa de concienciación previa a la multa.

Una vez transcurrido ese plazo, quienes excedan la velocidad serán denunciados y deberán abonar la sanción correspondiente. Los nuevos cinemómetros están debidamente señalizados y sus ubicaciones se encuentran publicadas en la web oficial, además de estar disponibles para navegadores, lo que refuerza la transparencia en la implantación de los controles.

Distribución por comunidades

Los nuevos dispositivos se reparten por Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. Entre los puntos destacados figuran tramos en la A-31 y A-7 en Alicante, la M-501 en Madrid o la A-355 en Málaga, además de radares fijos en vías como la N-232 en Zaragoza o la CL-623 en León, consolidando una amplia cobertura territorial del plan.

En el norte, se concentran nuevos puntos en Galicia, Asturias y Cantabria, mientras que en la zona centro destacan los radares de tramo en Madrid y Ávila. También se refuerza el control en el Levante y en las Islas Canarias, ampliando de esta forma la red nacional de vigilancia de la velocidad.

Objetivo: reducir la siniestralidad

Tráfico recuerda que la velocidad no solo incrementa el riesgo de sufrir un accidente, sino que también agrava las consecuencias. A mayor velocidad, menor capacidad de reacción y más graves las lesiones en caso de siniestro, lo que sitúa el exceso de velocidad como uno de los principales factores concurrentes en accidentes mortales.

Según los datos oficiales, la velocidad inadecuada estuvo presente en el 24% de los siniestros mortales registrados en 2024. Ese año se contabilizaron 307 accidentes con víctimas mortales vinculados a este factor, cifras que la DGT utiliza para justificar la ampliación de los sistemas de control en carretera.

Desde la implantación del primer plan de radares fijos en 2005, la reducción de víctimas mortales ha alcanzado el 75%. Con esta nueva fase del plan, el organismo pretende continuar reforzando la seguridad vial mediante el uso de tecnología y controles preventivos.