Lo que debes tener claro sobre las luces del coche para circular seguro: el recordatorio de la DGT

Tráfico explica cómo emplear los faros antiniebla, de cruce y carretera para evitar accidentes y mejorar la visibilidad ante el mal tiempo.

Luces del coche | Unsplash/Sara Kurfeß

Las luces del vehículo son un elemento esencial para garantizar la seguridad en carretera, ya que permiten al conductor ver y ser visto en todo tipo de condiciones. Su uso adecuado resulta especialmente relevante durante la noche y en situaciones de baja visibilidad provocadas por la lluvia, la niebla o la nieve.

La Dirección General de Tráfico (DGT) subraya que el uso adecuado de las luces del coche son fundamentales y recuerdan las diferencias.

Las luces de cruce, de uso obligatorio, iluminan la vía sin deslumbrar a otros conductores. Debe estar siempre de noche o con malas condiciones de luz. . Las luces de carretera amplían el campo de visión en tramos poco iluminados, aunque deben desactivarse al aproximarse a otros vehículos, es útil por la noche en carreteras insuficientemente iluminadas.

Por su parte, las luces de posición señalan la presencia y la anchura del coche y acompañan siempre al resto del alumbrado, son blancas por delante y rojas por detrás.

En condiciones meteorológicas adversas, los faros antiniebla adquieren un papel fundamental. Los delanteros son blancos, opcionales y mejoran la visibilidad lateral, mientras que los traseros, obligatorios en casos de visibilidad muy reducida, alertan al resto de usuarios de la presencia del vehículo, son rojos y luces más intensas que las de posición,

Completan el sistema las luces de marcha atrás, que se encienden automáticamente al iniciar la maniobra.

