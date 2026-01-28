Así es la nueva señal V27 de la DGT: un "triángulo virtual" que que funciona junto a la baliza V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado al catálogo oficial la señal V27, un aviso puramente digital que se activa con la baliza V16 y que permite alertar a otros conductores mediante un "triángulo virtual".

La señal V27 no es un dispositivo físico ni sustituye a los triángulos tradicionales ni a la baliza V16, cuya portación sigue siendo obligatoria. Su funcionamiento depende de la activación de una baliza V16 homologada: cuando un vehículo detiene su marcha por avería o accidente y enciende la baliza, esta envía una señal a la plataforma de la DGT que, a su vez, genera la alerta digital para otros coches compatibles.

Este "triángulo virtual" se visualiza en sistemas de navegación o cuadros de instrumentos, permitiendo advertir del peligro antes de que los conductores puedan verlo físicamente. La DGT subraya que su uso es complementario y no sustituye la señalización física.

Limitaciones por tecnología del vehículo

El despliegue de la V27 está condicionado por la conectividad de los vehículos. Solo los coches modernos con sistemas de información de tráfico capaces de recibir alertas telemáticas pueden mostrar la señal digital.

Aunque la señal es gratuita y no requiere compra de ningún dispositivo adicional, su efectividad depende de la renovación del parque móvil. La DGT la implementó oficialmente el 1 de enero de 2026, coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 en España.

Función complementaria de seguridad vial

La V27 pretende mejorar la seguridad en carretera evitando que los conductores tengan que salir del vehículo para colocar triángulos físicos, especialmente de noche o en tramos rectos. Según la DGT, ayuda a aumentar la visibilidad de vehículos detenidos por emergencia, aunque no reemplaza la baliza obligatoria.

El Real Decreto 159/2021 ya contemplaba la señal como herramienta de comunicación digital, pero hasta este mes no se había implementado de manera operativa. Su coste es nulo, ya que se trata de un servicio telemático y no requiere adquisición de hardware adicional.

Marco legal y recomendaciones

Por el momento, la DGT mantiene la obligatoriedad de la baliza V16 para todos los vehículos. La V27 es solo informativa: no es sancionable no disponer de ella ni visualizarla, y su función depende completamente de la baliza V16. La señal digital refleja el avance hacia la digitalización de la seguridad vial, aunque su adopción está limitada por la antigüedad y tecnología de los vehículos.