Los inventores de la baliza V16 lograron 2,25 millones del ICO tras aprobarse su obligatoriedad

La implantación de la baliza V16 en nuestro país como sistema obligatorio de señalización en caso de accidente en carreteras está provocando una avalancha de quejas entre la población, que observa cómo este nuevo sistema no cumple con su función principal y supone un mayor peligro para los conductores. Sin embargo, hay quienes sí que han encontrado esta baliza V16 una forma de hacer negocio, siendo este el caso de sus creadores, unos empresarios gallegos.

Como ya contamos en Libre Mercado, los creadores de la baliza V16 fueron "Los Jorges", unos guardias civiles gallegos que estuvieron durante años intentando que dicha baliza V16 se legalizara, algo que consiguieron en el año 2018 y que en 2021 se aprobó su obligatoriedad a partir del año 2026. Pues bien, fue a raíz de que se hizo oficial la obligatoriedad de esta baliza a partir del año 2026 cuando la empresa de "Los Jorges", Netun Solutions, empezó a recibir una serie de ayudas y avales que les impulsó para seguir creciendo.

Para comprobar cuántas subvenciones o avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha recibido esta empresa, no tenemos más que acudir al "Sistema Nacional de Publicidad y Ayudas Públicas" e introducir el NIF de Netun Solutions. De esta forma, nos aparecerá lo siguiente que vamos a ver a continuación.

Casi 60.000 euros de subvenciones en dos años

La primera de las ayudas llegó en abril del año 2022, cuando recibió una subvención de 10.000 euros a través de la entidad pública Red.es, en el marco de las "ayudas destinadas a la digitalización de empresas". Apenas un mes después, el 13 de mayo de 2022, recibió otra subvención de 7.664,46 euros a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE).

El 18 de octubre de 2022 recibieron otra ayuda del Gobierno gallego, esta vez por un valor de 17.466,32 euros, en el marco de "ayudas al diseño, para la mejora de la capacidad de innovación y sostenibilidad de las empresas en Galicia". El 23 de noviembre de 2022 percibieron otra subvención, esta vez por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por valor de 3.478,50 euros, en concepto de "Subvenciones para el fomento de las patentes y modelos de utilidad españoles".

Tan sólo un día después, Netun Solutions recibió tres avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 240.000 euros, de 120.000 euros y 160.000 euros, para un total de 520.000 euros en el marco de la "línea de avales ICO para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. RD-l 6/2022 Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania". La siguiente ayuda la encontramos el 20 de diciembre de 2022, cuando recibieron 12.688,29 euros nuevamente a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE).

Y 2,25 millones de euros en avales del ICO

Ya en el año 2023, recibieron un nuevo aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 1,2 millones de euros, otra vez bajo la misma convocatoria relacionada con la guerra en Ucrania. El 30 de noviembre de ese año recibieron otra ayuda de la Oficina Española de Patentes y Marcas por un valor de 5.193,00 euros. En el año 2024 recibieron otro aval del ICO con la misma justificación de la guerra de Ucrania, esta vez por un valor de 530.000 euros. Por último, el 16 de septiembre de 2024 recibieron una última subvención del IGAPE por valor de 3.069,00 euros.

En suma, la empresa de los creadores de la baliza V16 habría recibido entre 2022 y 2024 un total de 59.558 euros tan sólo en subvenciones sin ningún tipo de contraprestación, mientras que el ICO les habría avalado con hasta 2,25 millones de euros.

Así pues, estas ayudas junto con la aprobación en 2021 de la obligatoriedad del uso de las balizas V16 a partir de 2026, es lo que explica el éxito que está teniendo esta empresa. De no haberse aprobado dicha obligatoriedad en el uso de las balizas V16, difícilmente estaríamos hablando de esta empresa en el día de hoy, al menos no como se la conoce actualmente.