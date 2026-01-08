Primera semana de la baliza V16: más confusión con las multas y desastre visual

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza luminosa V16 se ha convertido en el dispositivo obligatorio para señalizar una avería o accidente en carretera, sustituyendo de forma definitiva a los tradicionales triángulos de emergencia, aunque también se podrán usar. Sin embargo, su estreno como elemento obligatorio no ha estado exento de polémica, desinformación y mensajes contradictorios que han terminado por generar una notable confusión entre los conductores.

Durante esta primera semana de aplicación, muchos usuarios de la vía se preguntan si realmente pueden ser multados por no llevar la baliza o si existe un margen de adaptación. La respuesta oficial ha llegado de boca del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha confirmado que no habrá sanciones inmediatas.

Un "periodo razonable" antes de sancionar

La Dirección General de Tráfico ha reconocido que las fuerzas y cuerpos de seguridad aplicarán un periodo de "flexibilidad razonable" antes de comenzar a multar por no disponer de la V16. Así lo ha explicado el propio Marlaska durante la presentación del balance provisional de seguridad vial de 2025, subrayando que la prioridad no es castigar, sino informar.

"Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", ha afirmado el ministro, dejando claro que la implantación de la baliza responde a criterios de seguridad vial y no a una política de recaudación.

Sin embargo, distintos cálculos cuestionan esta afirmación, ya que, según estimaciones basadas en datos de la OCU y de Unespa, la obligatoriedad de la V16 podría generar para Hacienda cerca de 300 millones de euros solo en concepto de IVA, derivados de la compra masiva de estos dispositivos.

Esta falta de sanción inmediata, aunque tranquilizadora para muchos conductores, ha alimentado la sensación de improvisación y ha provocado que en carreteras y redes sociales convivan todo tipo de situaciones, desde vehículos aún señalizados con triángulos hasta otros que ya utilizan la nueva luz, generando un evidente "desastre visual".

Cómo funciona la baliza V16

Como ya hemos explicado en numerosas ocasiones desde Libre Mercado, aunque la idea de que la baliza pueda colocarse sin abandonar el interior del vehículo es buena, su eficacia se ve mermada por la invisible luz que desprende el artefacto, aunque insistan en explicar que la V16 "emite una luz visible hasta un kilómetro de distancia".

Ejemplo real de la buena utilidad de la baliza V-16 pic.twitter.com/URdZV9x4RP — 🎹El Pianista🎹 (@juanmi_almeria) January 6, 2026

"La señal V16 como sustituta de los triángulos, en primer lugar, evita el riesgo que supone bajar del vehículo", ha señalado el ministro, añadiendo que no existe ningún problema de privacidad más allá de la geolocalización del vehículo. "Con la vida y con salvar vidas, yo no juego", ha zanjado.

Sin embargo, este dato ya ha sido desmentido por los usuarios en redes sociales, que han señalado cómo han aparecido varias webs donde se muestran en directo todos los conductores accidentados en España, con su ubicación y hora exacta.

Sólo lleva 2 días en vigor la obligación de llevar la baliza V16 y ya han salido varias webs donde aparecen en directo todos los conductores accidentados en España con su ubicación y hora exacta NO es fake, así nos protegen los de la @dgtes ¿se pueden hacer peor las cosas?🤯#wtf pic.twitter.com/4nxaC8XaZB — languagecar (@languagecar) January 2, 2026

El contexto en el que entra en vigor la V16 es complejo. En 2025 se registraron 1.119 fallecidos en 1.028 accidentes, 35 menos que el año anterior (-3 %), en un año marcado por un aumento del 3,39 % en la movilidad por carretera, hasta los 478,56 millones de desplazamientos.

La confusión con las multas

La incertidumbre sobre las sanciones por no llevar la baliza V16 no ha surgido con su entrada en vigor, sino que arrastraba meses de mensajes contradictorios por parte de la propia DGT. Desde el 1 de enero, esa falta de claridad se ha trasladado a la carretera, donde muchos conductores siguen sin saber si pueden ser multados o si existe un margen de adaptación.

En ese contexto, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ya había señalado en meses anteriores que no habría una campaña específica de control ni sanciones inmediatas, y que durante 2026 se aplicaría un periodo de flexibilidad. "El objetivo es que a lo largo del año se normalice el uso de la baliza", explicó entonces en una entrevista en Espejo Público.

Navarro también precisó en su momento que no se pararía a los vehículos únicamente para comprobar si llevaban la V16, aunque sí podría solicitarse en el marco de otra infracción, junto con la documentación habitual desde el 1 de enero.

Otro de los problemas que aún genera dudas entre los conductores tiene que ver con los triángulos de emergencia. Sobre esto, el director general de Tráfico, aclaró que la baliza V16 es obligatoria, pero el triángulo no está prohibido. "Si quieres tener el triángulo y bajar a colocarlo, allá tú", afirmó, dejando en manos del propio conductor la decisión de usarlo y subrayando que la obligación legal recae únicamente sobre la V16.