El negocio de Hacienda con las nuevas balizas V16: recaudará 300 millones de euros sólo con el IVA

Con el nuevo año llegarán también nuevas exigencias por parte de la DGT. La más importante, que afecta a todos los conductores, es la obligatoriedad de utilizar las nuevas baliza V16 conectadas para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. De hecho, esta forma de hacernos más visibles en caso de que suframos un imprevisto con nuestro coche y nos veamos obligados a estacionarlo a lado de una vía, será el único método legal de hacerlo.

Nuevas exigencias

Lo cierto es que la entrada en vigor de esta nueva normativa supone la aparición de nuevas exigencias para los conductores que, en muchos aspectos, resultan excesivamente restrictivas. De entrada, no valdrá con utilizar cualquier baliza, porque tendrá que ser en concreto la la baliza V16 conectada, que envía la geolocalización del automóvil a la plataforma DGT 3.0, que "recoge la información emitida por todos los actores conectados del tráfico".

De este modo, no serán válidos ni los triángulos ni las V16 sin conexión, con la excepción de "aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y se encuentren en situación de circulación internacional". De hecho, como detalla la DGT, "solo serán válidas las V16 conectadas de marcas y modelos que han superado el proceso de certificación y cumplen con el Reglamento General de Vehículos (RGV)" y que, por tanto, están homologadas.

Así las cosas, a partir del 1 de enero todos los conductores tendrán que llevar una de estas balizas en su coche siempre que circulen con su vehículo, dado que podría darse el caso de que necesitaran utilizarla, estando obligados los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses. Por su parte, las motocicletas quedan excluidas, si bien es cierto que la DGT recomienda el uso de esta baliza también para estos vehículos, pudiendo colocarla en el depósito de gasolina, en el asiento, en el maletero o en la barra del espejo.

Con todo, la DGT advierte también de que tendremos que asegurarnos que nuestra baliza tenga carga cuando la llevemos en el coche, porque si necesitamos usarla pero su batería o las pilas se han agotado no podremos utilizarla. En este sentido, el organismo explica que, de acuerdo a la normativa, estas balizas deberán disponer al menos de una autonomía de 18 meses en reposo –es decir, sin haberla utilizado–.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

La entrada en vigor de esta normativa beneficiará, sobre todo, a Hacienda, puesto que la obligación de comprar una de estas balizas le reportará unos ingresos de varios millones de euros. Así lo ponía de manifiesto en redes sociales Jaime de Berenguer.

Mi pregunta es ¿quién del gobierno se está poniendo las botas con las balizas obligatorias a partir del 1 de enero que ha impuestos la DGT?

Algunos datos:

- el precio medio de una baliza es de 40€

- la OCU recomienda no comprar balizas por debajo de 20-35€

De acuerdo con los cálculos realizados por la OCU, la mayoría de las balizas V16 homologadas tienen un precio de entre 40 y 50 euros, pudiendo encontrar algunas más baratas, por 35 euros. Del mismo modo, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) detalla que en el tercer trimestre de 2025 el parque de vehículos asegurados alcanzó una media de 34.584.416 unidades.

Si ponemos un precio medio de 40 euros por dispositivo, y asumimos que se comprarán tantas balizas como vehículos asegurados hay –podrían ser menos, porque, según la DGT, es obligatorio llevar una baliza en el vehículo, pero no tener una baliza por cada automóvil–, tendríamos que el desembolso total de los conductores españoles superaría los 1.383 millones de euros. No obstante, si al precio de venta le añadimos el IVA del 21%, este desembolso alcanzaría los 1.673 millones de euros en total. Por tanto, gracias al IVA aplicado sobre estas balizas Hacienda ganaría unos 300 millones de euros.