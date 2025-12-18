El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha declarado en una entrevista en Espejo Público que la policía actuará con flexibilidad durante un periodo de adaptación y no se realizarán campañas específicas para comprobar su instalación.

Implantación flexible durante 2026

La baliza V16 conectada será obligatoria en todos los vehículos desde el 1 de enero, pero la Dirección General de Tráfico no impondrá sanciones inmediatas a quienes no la lleven instalada. "El objetivo es que a lo largo del año que viene se normalice el uso de la baliza", señaló Navarro durante su intervención.

Ha insistido en que la función de este dispositivo es puramente preventiva y de seguridad, y ha llamado a no generar alarma entre los conductores. "No se va a parar a todos los coches para comprobar si llevan la baliza. No se hizo nunca con los triángulos y no se hará ahora", afirmó.

Cuándo puede pedirse la baliza

Navarro sí ha precisado que, en caso de que un conductor sea detenido por otro motivo, como una infracción de tráfico, los agentes podrán solicitar que se muestre la baliza, junto a la documentación habitual del vehículo. "Si te paran por una infracción, te pedirán el seguro, la ITV y que enseñes si llevas la baliza V16", explicó.

Sin geolocalización ni datos personales

Durante la entrevista, Navarro ha respondido a las dudas sobre privacidad: "Cuando tú compras la baliza, no se te pide ningún dato. Ni siquiera sabemos la matrícula ni el modelo del coche", aseguró. Ha insistido en que la DGT no usa las balizas para geolocalizar a nadie. El único objetivo es que el resto de conductores reciban el aviso de que hay un vehículo detenido en la vía.