El error fatal que debes evitar si el temporal te deja atrapado en el coche

Las bajas temperaturas y las intensas nevadas provocadas por el temporal están complicando la circulación en numerosas carreteras, generando retenciones, cortes puntuales y situaciones de riesgo para los conductores. Ante este escenario, las autoridades insisten en extremar la precaución y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes y garantizar una respuesta rápida en caso de emergencia.

La Guardia Civil ha recordado una serie de consejos esenciales para los conductores que puedan verse sorprendidos por un temporal de nieve mientras circulan por carretera, con el objetivo de garantizar su seguridad y evitar situaciones de riesgo.

Los agentes insisten en que, en caso de quedar inmovilizado por la nieve, lo más seguro es permanecer dentro del vehículo, manteniendo el motor encendido para conservar el calor, pero utilizando la calefacción de forma moderada.

Asimismo, recomiendan no quedarse dormido y ventilar el interior del coche periódicamente, para evitar la acumulación de gases.

Otro aspecto fundamental es comprobar que el tubo de escape esté completamente libre de nieve, ya que una obstrucción podría provocar la entrada de monóxido de carbono en el habitáculo, con consecuencias graves para la salud.

❄️🚗 Si te sorprende un temporal de nieve en carretera, recuerda que la #AgrupacióndeTráfico está para ayudarte 💚

Sigue estos consejos 👇 ✔️ Quédate en el vehículo y mantén el motor encendido 🔑

✔️ Usa la calefacción con moderación 🌡️

En situaciones de emergencia, la Guardia Civil recuerda que se debe contactar inmediatamente con el teléfono 112, desde donde se coordinará la asistencia necesaria. Además, subrayan que la Agrupación de Tráfico está desplegada para ayudar a los conductores y garantizar la seguridad vial durante episodios meteorológicos adversos.

Desde la Guardia Civil apelan a la paciencia y la precaución cuando se conduce con nieve, recordando que una conducción responsable es clave para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.