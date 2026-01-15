Lo que nunca debes olvidar decir a la Guardia Civil si sufres un accidente en la montaña

La Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a excursionistas y montañeros para mejorar la rapidez y eficacia de los rescates en caso de accidente en la montaña.

A través de un mensaje en redes sociales, el cuerpo destaca la importancia de aportar información clara y completa cuando se da aviso a los servicios de emergencia, ya que estos datos son clave para activar un operativo adecuado y reducir los tiempos de respuesta.

Entre la información esencial que debe comunicarse, la Guardia Civil señala el estado de la víctima, especificando si está consciente, herida o necesita atención urgente. También resulta fundamental indicar la localización exacta del lugar del accidente, así como las condiciones meteorológicas, factores que pueden influir en el acceso y la seguridad del rescate.

En los avisos de accidentes en la montaña, además informar sobre qué ha ocurrido y cuándo, comunícanos: ✅Estado de la víctima

☑️Localización del lugar y meteorología

✅Personas que pueden ayudar y material disponible

☑️Número de teléfono de las personas que acompañan… pic.twitter.com/F6DCa0rsiV — Guardia Civil (@guardiacivil) January 10, 2026

Asimismo, recomiendan informar sobre las personas que se encuentran en la zona y pueden prestar ayuda, así como el material disponible, como botiquines, cuerdas o ropa de abrigo. Por último, es importante facilitar un número de teléfono de contacto de las personas que acompañan a la víctima, para mantener la comunicación durante la intervención.

Desde la Guardia Civil recuerdan que una llamada bien organizada puede salvar vidas y piden a quienes practican actividades en la montaña que tengan en cuenta estas recomendaciones antes de iniciar cualquier ruta.