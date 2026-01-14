El aviso de la Guardia Civil para evitar robos en los hoteles

La Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los viajeros en hoteles, hostales y otros alojamientos temporales, recordando que la precaución es clave para evitar robos y pérdidas.

A través de un mensaje en redes sociales, los agentes insisten en no dejar dinero, llaves u objetos de valor a la vista dentro de la habitación y, en caso de disponer de ella, utilizar la caja fuerte del alojamiento.

Asimismo, recuerdan que en zonas comunes como la recepción, la piscina o el restaurante, también es importante mantener controlados los objetos personales, como bolsos, móviles o dispositivos electrónicos, para prevenir hurtos o extravíos con el fin de un turismo seguro.

En el lugar de alojamiento temporal: ☑️No dejes dinero, llaves u objetos de valor a la vista. Usa la caja fuerte si hay.

✅En zonas comunes (recepción, piscina, restaurante), cuida tus cosas: bolso, móvil, etc.#PlanTurismoSeguroGC #SeguridadCiudadanaGC pic.twitter.com/NS8Qmyznqv — Guardia Civil (@guardiacivil) January 11, 2026

La Guardia Civil destaca que la prevención y el cuidado personal son la mejor protección, especialmente en vacaciones o viajes donde el desconocimiento del entorno puede aumentar el riesgo de incidentes.