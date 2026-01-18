Lo que debe hacer antes de ir a la montaña para evitar tragedias según la Guardia Civil

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la planificación y la preparación a la hora de realizar actividades en la montaña, especialmente para quienes se adentran por primera vez en entornos naturales.

A través de un mensaje en redes sociales, los agentes destacan que informarse adecuadamente sobre el terreno y las condiciones es clave para minimizar riesgos. Entre las recomendaciones, señalan la importancia de consultar mapas, guías, libros o reseñas sobre la ruta que se va a realizar y conocer de antemano el medio en el que se va a mover.

Para quienes realizan estas actividades por primera vez, la Guardia Civil aconseja contratar un guía profesional o ir acompañado por alguien con experiencia. Además, recomiendan no ir solo a la montaña; un grupo mínimo de tres personas es lo ideal, ya que en caso de accidente uno puede asistir al herido mientras otro busca ayuda.

Siempre que realices una actividad en la montaña planifícala con información adecuada y estudia con antelación el medio en que te vas a mover. Si es la primera vez, contrata un guía o hazlo en compañía de alguien más experto.#ServicioDeMontañaGC #ConsejoMontañaGC pic.twitter.com/kOP6E1GLDI — Guardia Civil (@guardiacivil) January 9, 2026

Los agentes también recuerdan que, ante cualquier emergencia en la montaña, se debe contactar directamente con la Guardia Civil a través del teléfono 062, disponible las 24 horas para emergencias y atención ciudadana.

Con estas recomendaciones, la Guardia Civil busca promover la seguridad y prevenir accidentes en entornos naturales, recordando que la preparación y la prudencia son esenciales para disfrutar de la montaña con responsabilidad.