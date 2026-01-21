Las recomendaciones de la Policía ante la alerta de la ola de frío en Madrid: cuidado con las estufas y evite el alcohol

Ante el Aviso de Ola de Frío Nivel 1 activado en la Comunidad de Madrid y la previsión de temperaturas mínimas bajo cero durante los próximos días, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones para proteger la salud y evitar situaciones de riesgo.

El frío intenso puede agravar enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, así como favorecer resfriados, infecciones bronquiales y la gripe. Los efectos del frío son especialmente peligrosos para las personas mayores, los bebés, quienes padecen enfermedades crónicas y las personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad social o económica.

Para conservar el calor, se recomienda mantener una fuente de calefacción encendida siempre que sea seguro hacerlo, cerrar correctamente puertas y ventanas y aprovechar la entrada del sol durante el día. Es importante abrigarse de forma adecuada, preferiblemente utilizando varias capas de ropa, y asegurarse de disponer tanto de alimentos suficientes como de la medicación necesaria. Evitar permanecer quieto durante largos periodos y realizar actividad física moderada ayuda a combatir el frío y a mantener una buena salud. Con el objetivo de evitar riesgos, se recuerda la necesidad de extremar la precaución en el uso de estufas, braseros y sistemas de calefacción, ya que un uso inadecuado puede provocar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se aconseja evitar el consumo de alcohol, ya que aunque pueda generar una sensación inicial de calor, favorece la pérdida de temperatura corporal y puede provocar hipotermia.

Antes de salir de casa, es recomendable informarse sobre las previsiones meteorológicas y, durante la exposición al frío, respirar por la nariz y no por la boca, ya que el aire se calienta al pasar por las fosas nasales y reduce el impacto del frío en los pulmones.

🔹 Cuida de personas mayores y vulnerables. 📞… pic.twitter.com/yPIZf9aCYS — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) January 20, 2026

La Policía también hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para cuidar de los demás, prestando especial atención a las personas mayores y a otros colectivos vulnerables. Se recomienda extremar la precaución para evitar caídas en la vía pública cuando se produzcan heladas y comprobar que familiares o vecinos en situación de riesgo se encuentren en buen estado. Además, es importante mantener al día las vacunaciones recomendadas durante el invierno, como la gripe, la COVID-19 o el neumococo.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, explican que la ciudadanía puede contactar de inmediato con la Policía Municipal a través del 092 o con los servicios de emergencia en el 112, disponibles las 24 horas para atender cualquier incidencia relacionada con la ola de frío.