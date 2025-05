Denuncian que niños italianos fueron obligados a arrodillarse en una mezquita: "Escalofriante"

Una visita de guardería católica a una mezquita en Italia ha desatado una fuerte polémica. En Treviso, varios niños de Educación Infantil han sido obligados a arrodillarse en dirección a la Meca, guiados por el imán local. Las imágenes, ampliamente difundidas, muestran a los pequeños en una postura propia de la oración islámica, generando una cadena interminable de críticas.

La visita fue organizada por la directora del centro, junto con el profesorado, como parte de una actividad que, según explican, pretendía promover la convivencia entre culturas. "Queríamos mostrar a nuestros niños el día a día de sus compañeros musulmanes", ha argumentado una profesora. La escuela, de inspiración cristiana, alberga a niños de origen musulmán y afirma fomentar "la multiculturalidad como parte de su misión educativa".

El imán que recibió a los niños, familiar de uno de los alumnos, guió la actividad y explicó los rituales que se realizan en la mezquita. Defendió la visita como un gesto de "fraternidad". La escuela, por su parte, intenta quitarle hierro al asunto y asegura que el acto fue "consensuado y se desarrolló en un clima de respeto".

Renuncia a sus raíces cristianas

Desde el centro escolar insisten en que no se trata de una renuncia a sus raíces cristianas. Sin embargo, la imagen de los niños arrodillados ha encendido a una parte del país mediterráneo. Desde la Liga Norte, el político italiano Alberto Villanova ha calificado la escena de "escalofriante" y la considera "una provocación inútil que no hace ningún bien a nadie". Según su punto de vista, el gesto de arrodillarse en dirección a La Meca no puede considerarse una simple actividad educativa, sino una participación directa en un acto religioso ajeno a su fe. La oposición lo califica como un acto de intolerancia camuflado de educación

En contraposición, desde la izquierda, Rachele Scarpa, diputada del Partido Democrático, ha defendido la actividad como un ejemplo de educación para la comprensión y la tolerancia. "Vivimos en un mundo cada vez más multicultural, y está muy bien que sea la escuela la que tienda puentes".

A pesar de las críticas, el centro educativo se ha mantenido firme en su postura y reitera que su objetivo es formar a los niños en un entorno de respeto y convivencia entre diferentes religiones y culturas.