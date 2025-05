Ha visto seis reyes y dos guerras: el secreto de Ethel May Caterham, la mujer más longeva del mundo

Desde hace unos días tenemos una nueva persona más longeva en el mundo. El fallecimiento de Inah Canabarro el pasado 30 de abril a los 116 años hizo que el Guinnes World Records buscaran una nueva persona longeva… y esa es la británica Ethel May Caterham. Caterham, nació en el pueblo de Shipton Bellinger el 21 de agosto de 1909, y recibió la distinción de ser la mujer más longeva del mundo a sus 115 años y 252 días.

Ethel May Caterham se marchó a vivir al Peñón de Gibraltar tras el traslado de su marido, un oficial del ejército llamado Norman Caterham. De hecho, en Gibraltar era conocida por participar en muchas actividades a favor de la comunidad y allí tuvo dos hijas, Gem y Anne. Cuando Norman terminó su labor en la Roca regresaron a Reino Unido para establecerse en Harnham, donde culminaron la crianza de las niñas. Pero no es la única centenaria de su familia ya que, según informa GWR, su hermana, Gladys Babilas, también vivió una vida extensa. En 2002 falleció a los 104 años y 78 días.

Con tantos años de vida, a lo largo del tiempo Ethel ha podido ver a seis monarcas británicos sentarse en el trono y vivir durante los mandatos de 27 primeros ministros. Pero además, presenció dos guerras mundiales, la caída del Imperio Británico, la llegada del hombre a la luna, la revolución digital y todos los avances médicos y tecnológicos del último siglo. En 2020 sobrevivió a la pandemia del coronavirus convirtiéndose además en la persona de mayor edad en superar la enfermedad.

Secretos de longevidad

Cuando cumplió 115 años, en agosto de 2024, Ethel minimizó la magnitud del evento: "No sé por qué tanto alboroto", dijo a su entorno. Y, cuando uno le pregunta por los secretos de su longevidad… la respuesta es clara: "Nunca discuto con nadie, escucho y hago lo que me gusta". Pero no solo eso sino que, Ethel también aconseja: "Di sí a cada oportunidad porque nunca sabes a qué te llevará. Ten una actitud mental positiva y ten todo con moderación".