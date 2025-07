Ahuyenta las avispas y evita pesticidas o químicos con este remedio natural

El café es un alimento con múltiples beneficios naturales: mejora el rendimiento, es rico en antioxidantes, estimula el metabolismo, etcétera, pero también es un ingrediente esencial para muchos remedios naturales. Gracias a sus componentes puede servir como fertilizante orgánico para distintas especies de plantas o incluso, puede funcionar como repelente contra las avispas, mosquitos y tábanos.

Su uso como fertilizante es ideal para esta época del año, ya que el final del verano es la temporada alta de las avispas y puede ser un truco clave para prevenir y ahuyentar su molesta presencia de los jardines, balcones y terrazas. Para llevar a cabo este efectivo y fácil remedio natural solo es necesario seguir unos sencillos pasos y un único ingrediente, el café.

Qué hacer paso a paso

El truco consiste en colocar el grano de café molido en un recipiente resistente y prenderle fuego. Este no arderá en llamas, sino que empezará a humear lentamente, de una forma similar a cuando se enciende incienso. El humo que desprende el grano es lo que repele a las avispas e insectos similares, ya que emite un olor desagradable para estas.

Para que este truco sea incluso más efectivo, se debe ubicar el recipiente en una zona estratégica, como, por ejemplo, la entrada o cerca de las ventanas. Este remedio casero funcionará mientras el grano siga encendido, una vez que se apague las avispas volverán a revolotear por los alrededores. Este sistema para ahuyentar a las avispas no solo es efectivo, sino que también es respetuoso con el medio ambiente, ya que no mata a los insectos, únicamente los mantiene alejados. Además, tampoco es malo para la salud, dado que no usa pesticidas ni sustancias químicas.

Otras alternativas para ahuyentar a las avispas

Además del café existen muchos otros métodos para mantener a las avispas alejadas, entre ellos destacan las siguientes opciones.

El agua : las avispas no pueden volar si se les mojan las alas y, por ello, si llueve suelen esconderse hasta que esta cesa. Simular que llueve, imitando la caída del agua con una manguera, puede ser un método eficaz para alejar a las avispas.

El papel de aluminio: este material reflectante las mantendrá alejadas, ya que los reflejos y brillos les resultan molestos. Los CDs también son efectivos gracias al material de su reverso.