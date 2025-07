Encuentran un cañón naval y un proyectil real sin detonar en una casa de Palma

Agentes de la Policía Nacional han intervenido este jueves en una vivienda unifamiliar de la zona de Playa de Palma, en Mallorca, tras descubrirse en su interior un cañón antiguo de grandes dimensiones y un proyectil de artillería sin detonar. El hallazgo, realizado por los propios inquilinos de la casa, obligó a activar el protocolo de seguridad para el manejo de materiales explosivos.

La intervención fue llevada a cabo por agentes especializados del grupo Tedax-NRBQ, encargados de la detección, desactivación y retirada de explosivos. Según ha confirmado la Policía, el cañón, de unos dos metros de largo, es un modelo antiguo de avancarga, característico de buques de guerra del siglo XIX o anteriores. Lo que más preocupó, sin embargo, fue el proyectil localizado junto a él: un cartucho perforante de 152 milímetros, real y sin disparar.

Un proyectil en perfecto estado dentro de una vivienda particular

El proyectil, de uso militar, se encontraba intacto y en condiciones que hacían necesario su traslado urgente. Aunque no había riesgo inmediato de detonación, los especialistas aplicaron el protocolo habitual para garantizar la seguridad tanto de la vivienda como del entorno.

Ambos objetos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para su análisis. El proyectil quedó depositado en instalaciones controladas hasta determinar su procedencia y posible desactivación. El cañón, por su parte, será estudiado por su posible valor histórico.

Sin evacuaciones, pero con máxima precaución

Durante la operación no fue necesario desalojar la zona, dado que los técnicos evaluaron que no existía riesgo inminente. Aun así, se mantuvo un perímetro de seguridad durante el tiempo que duró la extracción de los artefactos. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de los propietarios de la vivienda ni sobre cómo llegó este material a su interior.

Ahora, la Policía investiga si los artefactos formaban parte de una colección privada o si fueron obtenidos de forma no autorizada. En el caso del proyectil, su tenencia sin los permisos correspondientes podría ser constitutiva de delito contra la seguridad colectiva.