¿Se puede usar el agua del aire acondicionado para regar plantas? Esto dicen expertos y jardineros urbanos

Todas las plantas necesitan ser regadas con regularidad para poder crecer, pero surge una pregunta interesante: ¿es posible utilizar agua que ya se ha generado en otro proceso? La respuesta es sí. En tiempos donde el acceso al agua dulce es cada vez más limitado en muchas regiones, encontrar formas de aprovechar cada gota se vuelve urgente. Una de estas formas es utilizar el agua que produce el sistema de aire acondicionado por condensación, especialmente útil en viviendas urbanas donde no siempre se dispone de espacios al aire libre o acceso a agua de lluvia.

Esta idea ha ganado visibilidad recientemente gracias a las redes sociales. Felipe, un popular creador de contenido ecológico en TikTok, conocido como @quiero_verde, ha compartido con sus más de 610.000 seguidores un video explicativo donde muestra cómo recolectar el agua que genera el aire acondicionado y utilizarla para regar plantas de interior. Reconocido por promover hábitos sostenibles en el hogar, el influencer destaca que este método no solo ahorra agua, sino que también puede beneficiar a plantas sensibles a los químicos presentes en el agua del grifo.

Agua condensada: pura, pero sin nutrientes

El agua que se obtiene del aire acondicionado se produce por la condensación del vapor de agua en el aire. Es prácticamente destilada, lo que significa que no contiene cloro, flúor, sales ni minerales pesados. Por esta razón, es ideal para plantas que requieren un entorno más ácido o que son sensibles a los aditivos químicos, como las hortensias, azaleas o camelias.

Además, al ser un recurso que normalmente se pierde, aprovecharlo contribuye al reciclaje y reduce el consumo hídrico general de la vivienda. En zonas con altas temperaturas, donde el uso de aire acondicionado es constante, este método puede generar varios litros de agua por día.

No todo lo que parece limpio es seguro

Pese a sus ventajas, también existen algunas advertencias que conviene tener en cuenta. Este tipo de agua no contiene nutrientes esenciales para las plantas, por lo que no debe utilizarse como única fuente de riego durante periodos prolongados. Además, si el sistema de aire acondicionado no se encuentra en buen estado o no recibe mantenimiento frecuente, el agua puede arrastrar moho, bacterias, óxido o incluso residuos metálicos provenientes de las tuberías o del polvo acumulado.

Otro factor importante es el pH. El agua condensada tiende a ser ligeramente ácida, lo que puede ser beneficioso para algunas especies pero perjudicial para otras, especialmente aquellas que prefieren suelos neutros o alcalinos.

Una práctica complementaria

Por todo esto, los expertos en jardinería urbana recomiendan utilizar el agua del aire acondicionado como un complemento ocasional, no como única fuente de hidratación. Es especialmente útil durante los meses calurosos, cuando las plantas requieren mayor riego y el aire acondicionado funciona durante muchas horas. También es clave asegurarse de que el aparato esté limpio y en buen estado, para garantizar la calidad del agua recolectada.