Expertos en gastronomía proponen "restaurantes top que convierten las citas en experiencias inolvidables"

Distintos expertos en gastronomía han propuesto una selección de restaurantes para transformar una cena "en una vivencia memorable".

En pleno barrio Salamanca de Madrid se encuentra 'V Modern Italian', un restaurante con una trayectoria internacional (presente en países como Suecia, Bélgica y EEUU) que ofrece una propuesta 'Fast Fine', fusionando lo mejor de la cocina italiana tradicional con innovadoras creaciones. La tradición culinaria se une con la innovación.

Explican que 'V Modern Italian' es una experiencia sensorial que estimula todos los sentidos. Desde el aroma del horno de piedra hasta el arte contemporáneo que decora sus muros y con una carta que abarca desde antipasti hasta pizzas al horno de leña.

Por otro lado, el 'Hard Rock Hotel Madrid' presenta su 'RT60 Rooftop' para disfrutar "de atardeceres interminables, buena música y coctelería de autor" hasta finales de mes. Ubicado en la octava planta y con vistas panorámicas de 360º del skyline madrileño, RT60.

En 'Sa Sipia', en el Puerto de Alcúdia, Mallorca, el mar es el principal protagonista. Este restaurante a pie de playa ofrece una carta que celebra los sabores mediterráneos, con productos frescos de proximidad maridados con vinos locales.

Los amantes del buen pan y el jamón tienen las tres propuestas irresistibles de 'John Barrit'a', creadas en colaboración con el chef Sacha Hormaechea y el panadero John Torres. El mejor jamón de Sánchez Romero Carvajal en unas propuestas que elevan el clásico bocadillo de jamón ibérico a una experiencia gourmet. Desde el 'Jamón Jamón' con pan de aceite de masa madre hasta el 'Chorizo a la fuga' con crema de maíz.

En Marbella, 'La Petite Maison' propone el "glamour francés" con un 'Pop-Up gastronómico' en el 'Boho Club'. Durante octubre y noviembre, se ofrecerán cenas a cuatro manos con chefs invitados como Dani García, catas privadas y música en vivo.