Alerta de la Aemet por una tormenta solar: las auroras boreales llegan a España

Las auroras boreales son uno de los espectáculos más impresionantes que regala la naturaleza. En regiones del Círculo Polar Ártico, como Noruega, Suecia o Finlandia, es habitual ver esta maravilla natural. Aunque en España no es común disfrutar de auroras boreales, este mes se podrá observar este mágico fenómeno en varias zonas del norte y del oeste de la península, algo que ya sucedió hace poco más de un año.

Cuándo se podrán ver

Según las previsiones de diversas instituciones científicas, como la Agencia Espacial Española (AEE), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la propia AEMET, existe una alta probabilidad de que entre el 20 y el 29 de octubre se produzca una tormenta geomagnética.

Esta actividad solar podría alcanzar un índice Kp de 6, suficiente para que las auroras se extiendan hacia latitudes mucho más bajas de lo habitual y puedan ser visibles en España.

La AEMET ha señalado en su sección de Tiempo Espacial que durante los próximos días se esperan tormentas geomagnéticas de nivel G1 y G2, confirmando que las condiciones son propicias para este fenómeno.

Dónde se podrán disfrutar las auroras boreales en España

Los expertos apuntan que, si se cumplen las previsiones, el fenómeno podría observarse en zonas del norte y del este peninsular. Entre los puntos con mayores posibilidades destacan:

Galicia , especialmente la provincia de Lugo y la comarca de A Mariña. Lugares como Chantada y Muras, con certificado de Reserva Starlight, ofrecen condiciones ideales.

En Cataluña , la Costa Dorada, la Sierra de Llaberia y el Montsant son enclaves recomendados por su altitud y escasa contaminación lumínica.

En el valle del Ebro , zonas de Zaragoza y Navarra podrían tener también la oportunidad de ver este espectáculo, especialmente en la comarca de Gúdar-Javalambre, el observatorio de Montalbán o la Atalaya de Cubel.

Además, los astrónomos no descartan que en puntos elevados de Cádiz puedan registrarse luces aurorales débiles.

Para poder visualizarlas con claridad, será esencial que el cielo esté despejado, alejarse de las ciudades y mirar hacia el norte entre las 22:00 y las 2:00 de la madrugada, cuando la actividad magnética suele ser más intensa.

Por qué sucede este fenómeno

Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas procedentes del viento solar chocan con el campo magnético de la Tierra. Al interactuar con los gases de la atmósfera –principalmente oxígeno y nitrógeno–, liberan energía en forma de luces de distintos colores, como verde, rosa o morado.

El oxígeno produce tonos verdes y rojos, mientras que el nitrógeno genera azules y violetas. La intensidad y el color dependen de la fuerza del viento solar y de la altitud a la que se produzca la colisión.

En esta ocasión, los científicos explican que dos eyecciones de masa coronal del Sol se están desplazando hacia la Tierra: la segunda, más rápida, podría alcanzar y absorber a la primera, generando una fuerte tormenta geomagnética.

Este tipo de eventos amplía el llamado óvalo auroral, haciendo posible que las auroras se vean mucho más al sur de lo habitual.

Por qué podrían verse en España

España se encuentra muy al sur del óvalo auroral, la zona del planeta donde normalmente se producen las auroras boreales. Sin embargo, en periodos de alta actividad solar, el óvalo se expande hacia el sur, alcanzando así latitudes medias como las de la península ibérica.

Por eso, cuando el índice Kp supera valores de 6 o 7, las auroras pueden llegar a zonas tan poco habituales como Galicia, Navarra o incluso Andalucía.

Este fenómeno no solo es excepcional, sino también un recordatorio del intenso ciclo solar que atravesamos, que según los expertos es más activo de lo habitual.

No es la primera vez que sucede en España

Aunque parezca un hecho extraordinario, España ya fue testigo de auroras boreales en mayo de 2024. Aquella noche, el cielo se tiñó de verde, rosa y violeta en lugares tan diversos como Galicia, Castilla y León, Aragón o el norte de Cataluña. El evento generó una enorme expectación y los españoles inundaron las redes sociales con miles de fotografías.