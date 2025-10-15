El Ayuntamiento de Tarrasa ha activado una medida temporal para restringir la adopción y acogida de gatos negros durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre. El objetivo de esta decisión es evitar que estos animales se vean implicados en situaciones de riesgo vinculadas a supersticiones, rituales o comportamientos irresponsables que, según advierten, pueden incrementarse durante la celebración de Halloween.

Según explicó Noel Duque, concejal responsable del área de Bienestar Animal en el gobierno municipal, la iniciativa se puso en marcha tras recoger las preocupaciones expresadas por diferentes organizaciones defensoras de los animales en el municipio. En declaraciones a La Vanguardia, Duque afirmó: "Es una cuestión preventiva ante posibles escenarios de riesgo, para proteger a estos animales de supersticiones, rituales satánicos o usos irresponsables".

Sin discriminación por el color del pelaje

La restricción, impulsada por el Centro de Animales Domésticos de Tarrasa junto con la protectora colaboradora, no pretende "discriminar por el color de pelaje". Desde el consistorio remarcan que se trata de "una actuación de protección adicional", que tiene "un carácter estrictamente preventivo y temporal" y está orientada a "garantizar su bienestar".

Durante este periodo, únicamente se autorizarán adopciones y acogidas de gatos negros si están "debidamente justificadas". Además, se exigirá "plena garantía de seguridad y un historial fiable de la persona solicitante". El ayuntamiento ha indicado que "las solicitudes recibidas quedarán registradas y podrán ser reevaluadas una vez finalizado el período indicado, reanudándose entonces el procedimiento de adopción o acogida con normalidad".

Desde el Centro de Animales Domésticos se informará a quienes deseen adoptar un gato negro sobre las razones de esta medida, con el fin de "promover la sensibilización ciudadana hacia el respeto y la protección de los animales". Asimismo, se insistirá en que toda adopción o acogida debe responder a "un compromiso responsable y duradero".