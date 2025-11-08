Champú en seco y vodka: el método definitivo para recuperar tus chaquetas de ante

La limpieza de prendas delicadas requiere atención especial, dado que algunos tejidos no toleran los métodos habituales. Por ello, es fundamental seguir las instrucciones de las etiquetas del fabricante —que indican los cuidados específicos— para asegurar su durabilidad y apariencia. Además, ciertos materiales, como el ante, presentan dificultades adicionales y no siempre pueden limpiarse en lavadoras, aunque cada vez hay más métodos virales que facilitan el cuidado de estas prendas.

La cuenta de TikTok @homes.styles —con gran popularidad entre los amantes del hogar— ofrece contenidos centrados en trucos prácticos sobre decoración, estilo de vida, bricolaje y moda. Entre ellos destacan los videos enfocados en la limpieza del hogar, usando productos comunes de manera efectiva. Sus recomendaciones muestran cómo cuidar y mantener en buen estado diferentes materiales y prendas de forma sencilla.

La creadora de contenidos, Lucía Lipperheide, compartió recientemente con sus seguidores un método específico para limpiar y conservar las prendas de ante. En el video, que cuenta con 77 mil visualizaciones, explica paso a paso el proceso y detalla los productos adecuados para lograr un cuidado eficaz.

Los productos principales

Cepillo: Se utiliza para eliminar polvo, suciedad superficial y pequeñas partículas sin dañar la fibra del tejido. Además, ayuda a levantar el pelo o la textura del material, como el ante, manteniendo su apariencia uniforme. Su acción mecánica es suave, evitando deformaciones o marcas.

Champú en seco: Absorbe la grasa y los olores sin necesidad de mojar la prenda, lo que es ideal para tejidos delicados que no toleran lavados en agua. Permite limpiar manchas superficiales rápidamente. Su formulación específica protege la textura y color de los materiales sensibles.

Estropajo suave: Se emplea para frotar suavemente las manchas difíciles sin dañar la superficie del tejido. Su textura delicada evita rayaduras y mantiene la integridad del material. Es especialmente útil en zonas localizadas que requieren limpieza puntual.

Plancha de vapor: El vapor ayuda a eliminar arrugas y suavizar el tejido sin contacto directo, reduciendo el riesgo de quemaduras o marcas. Además, refresca la prenda y ayuda a mantener la forma original. Es un método seguro para materiales delicados como el ante.

Pulverizar vodka (por el interior): Actúa como desinfectante y neutralizador de olores, eliminando bacterias y aromas sin dañar la tela. Se aplica de manera interna para proteger la superficie visible del tejido. Su rápida evaporación evita la humedad prolongada que podría deformar la prenda.

Spray impermeabilizante: Se utiliza como repelente ligero de manchas y líquidos, formando una capa protectora sobre la superficie. Ayuda a mantener la prenda seca y limpia durante más tiempo. Su efecto es temporal, por lo que se recomienda reaplicarlo según sea necesario.

Cómo limpiar prendas de ante paso a paso

Lucía comienza frotando las manchas de la chaqueta de ante con un cepillo que "levanta el pelo y abre la fibra", lo que permite retirar la suciedad más superficial. Además, señala que "esta es la clave" para que los productos se impregnen y el truco funcione. Una vez se ha cepillado la chaqueta, se debe aplicar el champú en seco y dejar actuar al menos 30 minutos.

Tras dejarlo secar se debe retirar todo el producto con un estropajo suave. "Nunca con cepillos duros con el ante porque lo rayan", advierte la influencer. Después recomienda pasar una plancha de vapor, ya que el ante con el paso del tiempo tiende a endurecerse y la plancha "lo suaviza".

Para evitar malos olores también es importante limpiar por la parte interior de la prenda. Para ello, el vodka se vuelve un inesperado, pero sumamente útil ingrediente. "Desinfecta y elimina el olor a cerrado o el sudor y no deja marcas", argumenta Lucía en el video. Por último, se debe rociar el exterior de la chaqueta con un spray impermeabilizante para proteger la prenda y evitar que el agua u otros elementos la estropeen.