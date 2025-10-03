La solución ante los malos olores de la lavadora

Mantener el hogar limpio se ha convertido en una prioridad dentro de la rutina diaria, lo que ha impulsado la búsqueda constante de métodos eficaces y accesibles para facilitar esta tarea. Sin embargo, en ese afán por conservar cada rincón impecable, suele pasarse por alto la limpieza de los propios electrodomésticos que asumen las labores más exigentes del hogar —como la lavadora, el lavavajillas o la aspiradora—. Este descuido no solo compromete su rendimiento, sino que también puede acortar su vida útil de forma silenciosa pero progresiva.

En el caso de la lavadora, su uso frecuente la expone a residuos de detergente, humedad persistente y acumulación de suciedad en zonas poco visibles. Estos factores propician la aparición de malos olores en el tambor —e incluso en la ropa recién lavada—, lo que afecta tanto la higiene como el resultado final del lavado. Por ello, mantener este electrodoméstico en buen estado no solo es recomendable, sino esencial para asegurar una limpieza verdaderamente eficaz.

Cómo limpiar la lavadora

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en la importancia de un mantenimiento periódico de la lavadora para conservar su eficacia y prolongar su vida útil. Según sus recomendaciones, es conveniente realizar limpiezas internas cada tres meses y atender con regularidad zonas críticas como el filtro, la goma o el cajetín. Este cuidado preventivo evita la aparición de olores desagradables y mejora el funcionamiento del aparato.

El proceso de limpieza comienza por eliminar los residuos acumulados que pueden afectar al rendimiento de la máquina. Para ello, es clave prestar atención al interior del tambor y a las zonas más propensas a acumular suciedad. El uso de vinagre blanco o desincrustantes específicos en ciclos de alta temperatura contribuye a eliminar restos de detergente y cal. Además, conviene limpiar con regularidad elementos como la goma de la puerta y el cajetín del detergente, donde la humedad favorece la aparición de moho y malos olores.

Mantenimiento por zonas

Tambor : se recomienda realizar un ciclo de lavado en vacío con agua caliente y una taza de vinagre blanco o desincrustante específico. Este proceso ayuda a eliminar cal, restos de detergente y olores acumulados en el interior.

: se recomienda realizar un ciclo de lavado en vacío con agua caliente y una taza de vinagre blanco o desincrustante específico. Este proceso ayuda a eliminar cal, restos de detergente y olores acumulados en el interior. Goma: debe limpiarse con un paño húmedo y jabón neutro, prestando especial atención a los pliegues donde se acumula suciedad. Es importante secarla bien después para evitar humedad persistente.