Técnicas caseras para restaurar la base de la plancha y prevenir daños en la ropa

El uso frecuente de la plancha puede provocar la acumulación de suciedad en su base, lo que no solo compromete su rendimiento, sino que también representa un riesgo para las prendas, ya que, con el tiempo, el contacto con restos quemados o residuos puede dejar marcas difíciles de quitar. Para evitarlo, existen diversas soluciones caseras que devuelven a la suela su aspecto original. Además, todas ellas pueden aplicarse fácilmente, sin necesidad de productos industriales. A continuación, se recopilan algunos métodos útiles y accesibles para mantener el buen estado del aparato.

Métodos de limpieza

La sal gruesa puede convertirse en una herramienta muy útil cuando se trata de eliminar restos adheridos a la base de la plancha. Al esparcirla sobre una toalla o un trozo de cartón y deslizar el electrodoméstico caliente —sin vapor— por encima, las partículas actúan como una lija suave que arrastra las manchas sin dañar la superficie. Este método, sencillo y económico, no requiere productos adicionales y ofrece buenos resultados con solo unas pasadas.

El jabón lavavajillas, diluido en agua caliente, representa una alternativa rápida para limpiezas ligeras. Aplicado con una esponja suave sobre la plancha ya fría y desconectada, permite eliminar residuos de grasa o suciedad reciente. En zonas más estrechas, como los orificios del vapor, se puede utilizar un bastoncillo de algodón para asegurar una limpieza completa. Tras el proceso, conviene secar con un trapo para evitar acumulaciones de humedad.

La cera de vela sigue siendo uno de esos remedios tradicionales que continúan demostrando su eficacia. Una vez que la plancha ha alcanzado temperatura, se frota la vela directamente sobre las zonas quemadas. La cera se derrite y se adhiere a los residuos, que luego pueden retirarse con un paño o una esponja mientras la superficie aún está caliente. Este procedimiento requiere precaución, pero resulta muy práctico para eliminar restos difíciles.

Para limpiezas más profundas o manchas resistentes, los pulidores de metales ofrecen una solución efectiva. Se aplican sobre la base metálica con un trapo, siempre con el aparato frío y desenchufado, y se frota con movimientos circulares hasta que desaparezcan las marcas. Además de limpiar, este producto devuelve el brillo original a la plancha. Como último paso, es importante eliminar cualquier exceso con un paño limpio y seco.

El dentífrico común también puede emplearse como agente limpiador en casos de suciedad moderada. Se extiende una pequeña cantidad sobre la suela y se deja actuar unos minutos antes de retirarlo con un trapo húmedo. Para una mayor eficacia, especialmente si hay quemaduras leves, se puede combinar con bicarbonato y vinagre, obteniendo una mezcla espumosa que mejora los resultados. La plancha debe estar templada y desconectada durante la aplicación.

Uno de los métodos más eficaces en casos de suciedad incrustada consiste en la combinación de vinagre blanco y sal. Esta mezcla, calentada ligeramente sin dejar que llegue a hervir, se aplica con un paño sobre la base metálica. Gracias a sus propiedades abrasivas y desincrustantes, logra eliminar restos difíciles sin dañar la superficie. Para las aberturas del vapor, se recomienda el uso de bastoncillos humedecidos con la misma solución.

Cuando se busca una opción suave para el mantenimiento regular, el detergente para ropa diluido en agua caliente puede ser suficiente. Aplicado con un algodón o paño sobre la base metálica fría, ayuda a mantener la limpieza sin recurrir a productos agresivos. Tras frotar ligeramente y eliminar los restos con un trapo limpio, la superficie queda preparada para su uso. Este método es ideal para evitar acumulaciones si se realiza de manera periódica.

Qué hacer si la ropa queda marcada por la plancha

En los casos en que una prenda presenta una mancha por contacto con la plancha, existe una técnica que puede atenuar los daños si se actúa con rapidez. Se debe colocar la prenda sobre la tabla, cubrir la zona afectada con un paño blanco humedecido en agua oxigenada y escurrido previamente, y pasar una plancha tibia por encima. Tras dejar secar al sol, se procede a lavar la prenda como de costumbre. Este procedimiento puede reducir notablemente la marca sin comprometer el tejido.