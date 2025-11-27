Amazon valida el proyecto de la futura arquitectura digital de Caldea

Caldea encara una fase clave en su proyecto de transformación, con la sustitución de los cristales de la torre que dará paso a la construcción del hotel. En el marco de este proyecto de transformación, el centro de ocio termal también encara un profundo cambio a nivel digital con el diseño de una nueva arquitectura, a la que Amazon ha dado el sello de calidad en esta fase previa del futuro proyecto, según los criterios del Well-Architected Tools.

La futura arquitectura tecnológica responde a una solución innovadora, escalable y segura, que integra soluciones avanzadas en la nube, automatización inteligente y procesos optimizados.

Miguel Pedregal, director del centro de ocio termal, ha destacado la relevancia de este hito para Caldea: "Este hito refleja nuestro compromiso con la transformación digital y la innovación, situándonos como referentes en el diseño de ecosistemas capaces de responder a los estándares más exigentes a escala global".

Para conseguir una tecnología óptima, Caldea ha cumplido con una serie de criterios que Amazon establece. En primer lugar, destaca la innovación tecnológica, haciendo uso creativo de los servicios de Amazon Web Services (AWS) para resolver retos complejos, así como la escalabilidad y resiliencia, diseñando una arquitectura capaz de crecer con alta disponibilidad.

La seguridad y el cumplimiento normativo también cobran importancia, estableciendo la necesidad de fijar controles robustos y la adaptación a estándares internacionales, así como la optimización de costos y rendimiento para alcanzar una eficiencia económica y un uso óptimo de los recursos. Por último, el reconocimiento establece la necesidad de generar un impacto en el negocio y la sostenibilidad, contribuyendo a la transformación digital y reducción digital de la huella ambiental, y la implementación de buenas prácticas con AWS, aplicando los pilares del ‘Well-Architected Framework’.