Qué plantar en diciembre: cultivos, flores y tareas esenciales para mantener activo el huerto y el jardín en invierno

Con la llegada del invierno, diciembre marca la llegada del frío más intenso del año. A pesar de la bajada de las temperaturas y la escasez de luz, el huerto y el jardín siguen siendo zonas fundamentales. De hecho, este mes es propicio para plantar tanto hortalizas resistentes como bulbos de floración primaveral, así como para preparar la tierra de cara a la nueva temporada. La clave está en elegir especies capaces de soportar el parón vegetativo y proteger adecuadamente lo que ya se encuentra en cultivo.

Aunque la actividad sea menor que en otras épocas, el calendario del huerto en diciembre no para. Es un momento ideal para revisar o instalar sistemas de riego –mejor si son de goteo y con programador– y mejorar los nutrientes del terreno incorporando compost o humus de lombriz. También es el período idóneo para planificar la rotación de cultivos, evitando repetir una misma planta en el mismo espacio y reduciendo así el desgaste del suelo y la aparición de plagas.

La protección frente a las heladas es fundamental. La pauta de riego se reduce al mínimo para evitar que el agua se congele y dañe raíces o tallos. Además, el acolchado con hojas secas, paja o serrín ayuda a mantener la temperatura del suelo y resguardar las siembras más vulnerables.

Hortalizas que se pueden plantar en diciembre

Acceder a verduras frescas es posible incluso en los meses más fríos. Entre los cultivos que mejor se adaptan destacan aquellos que crecen de forma lenta durante el invierno y brotan con fuerza al llegar la primavera. Según los calendarios de siembra, en este mes pueden cultivarse tanto por semilla directa en el terreno como en semilleros protegidos.

Siembra directa:

Acelgas

Espinacas

Rabanitos

Remolacha

Guisantes

Habas

Grelos

Rúcula

Perejil

Nabo de mesa

Espárragos

Siembra en semillero protegido o bajo túnel/invernadero:

Lechugas (romana, iceberg, cogollos)

Cebollas

Puerros

Berenjenas

Pimientos

Calabacín

Coles (coliflor, brócoli, col de Bruselas, lombarda)

En zonas con inviernos suaves, estos cultivos pueden estar al aire libre sin necesidad de grandes protecciones. Sin embargo, en regiones frías, la malla térmica se convierte en una aliada para evitar daños y favorecer el crecimiento.

Asimismo, las patatas y los ajos son dos básicos de invierno que en diciembre encuentran un buen momento para sembrarse. En el caso de las patatas, se recomienda cortar cada tubérculo dejando uno o dos brotes y permitir que la herida cicatrice antes de plantarlo. Por otro lado, los ajos se introducen diente a diente, con la yema hacia arriba y separados unos 10 centímetros.

En cuanto a obtener resultados rápidos, se puede recurrir a germinados y brotes, utilizando propagadores que aporten temperatura constante y un sustrato adecuado.

Qué plantar en el jardín en diciembre

El parterre tampoco tiene por qué estar vacío en esta época. Existen flores que se adaptan al frío y mantienen el color incluso en pleno invierno. Entre las plantas de temporada destacan los pensamientos, prímulas y margaritas, que pueden plantarse directamente en el exterior.

Diciembre también es un mes importante para introducir bulbos que florecerán en primavera, como:

Tulipanes

Narcisos

Jacintos

Lirios o azucenas

Crocus

Campanillas de invierno

Cabe destacar que la azalea, aunque suele plantarse en momentos más templados, es otra protagonista habitual en los viveros durante estas fechas.