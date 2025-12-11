La historia de 'El Gordo' de la Navidad: de un sorteo a una tradición que une a España

Cada 22 de diciembre, millones de españoles esperan con ilusión el sorteo de "El Gordo" de Navidad. Este sorteo, organizado por la Lotería Nacional, no solo reparte millones de euros, sino que también se ha convertido en un símbolo de unión, esperanza y tradición familiar en España, que reúne a los grupos frente a la televisión, en el Teatro Real y, ahora, en los grupos de WhatsApp para conocer el número premiado.

El origen de "El Gordo" convertido en tradición

El primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró en 1812 en Cádiz, con la intención de recaudar fondos para la Guerra de Independencia contra Napoleón. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un evento nacional.

El nombre "El Gordo" se popularizó por el gran premio principal, que destaca entre todos los demás por su magnitud. Desde que se instauró el sorteo, el premio principal pasó a llamarse así por su magnitud económica, que siempre ha sido mucho mayor que los demás premios menores. Pero... ¿qué terminaciones han salido más veces en el Gordo?

Con el tiempo, el sorteo se ha convertido en un momento de encuentro familiar y social. Familias, amigos y compañeros de trabajo compran décimos juntos y siguen el sorteo en directo, celebrando cada premio y compartiendo la emoción. El sonido de los niños del Colegio de San Ildefonso cantando los números premiados se ha convertido en un símbolo icónico de estas fechas.

"El Gordo" no solo significa dinero, representa ilusión, esperanza y solidaridad. En muchas localidades, los vecinos celebran conjuntamente los premios, en Madrid las personas se reúnen en el Teatro Real haciendo cola para conseguir vivir desde dentro el sorteo junto a los Niños de San Ildefonso que cantan los premios. La tradición también inspira canciones, películas y programas de televisión, consolidando su lugar en la cultura popular española.

Más allá de los premios, "El Gordo" es una tradición que une a generaciones, recordando que la Navidad es también tiempo de compartir y soñar. Cada sorteo no solo cambia la vida de algunos afortunados, sino que refuerza un sentimiento de comunidad en todo el país.