De la suerte del 5 a la "maldición" del 25: los números más premiados del "Gordo" de Navidad

La Navidad ya está aquí, aunque para los más tradicionales posiblemente esta época festiva comienza con el día de la Lotería de Navidad, el día por excelencia en el que los españoles se colocan frente a la televisión con los décimos en la mesa esperando que la suerte llame a su puerta.

Aunque por supuesto, el sorteo de la lotería es completamente aleatorio y por lo tanto no hay números de la "suerte" ni nada que se le parezca, después de tantos años existen estadísticas que resaltan los números históricos que más veces han sido premiados- Los que popularmente se conocen como "números bonitos" o "de la suerte". A pesar de que tienen la misma posibilidad de ganar que el resto, muchos de los que compran décimos utilizan estas estadísticas para comprar los que "creen que serán premiados" este año.

Los números que más veces han tocado

Empezando por la tradición que muchos tienen de comprar números relacionados con el año en el que se encuentran, este año coincide con que el número 5, la cifra final en la que más veces ha terminado el Gordo de la Lotería de Navidad, ha sido premiado en 32 ocasiones. Sin embargo, como dato curioso, el primer premio nunca ha terminado en 25.

El 4 y el 6 son los dos siguientes números que más veces han sido premiados, ambos en 27 ocasiones. El número acabado en 1 ha resultado ganador en ocho ocasiones, y el que termina en 2, en trece ocasiones. También hay finales de dos cifras que se han repetido varias veces a lo largo de los sorteos. La terminación 85 ha sido premiada hasta siete veces, y otras como 57, 64, 75 o 97 han aparecido en cinco o seis ediciones.

Otro dato curioso del sorteo es que números que contienen tres cifras idénticas, como 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666, también han resultado premiados en cuatro ocasiones.

Los números que menos han tocado

Al igual que hay números que por estadística han sido más premiados que otros, también hay terminaciones que nunca han resultado ganadoras. Estas son: 09, 10, 21, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Se piensa que estos números tienen "mala fama" e incluso los jugadores más supersticiosos evitan comprarlos.