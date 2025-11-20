Loterías acumula 175 millones en premios caducados en solo tres años

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha incorporado a sus cuentas 175 millones de euros procedentes de premios no reclamados entre 2022 y 2024, según datos remitidos al Congreso en respuesta a una pregunta del Partido Popular. Estos importes, correspondientes a pagos no efectuados, se registran como ingresos extraordinarios dentro de los resultados de la compañía.

Durante el pasado ejercicio, Loterías sumó 59,9 millones de euros en premios caducados, una cifra prácticamente idéntica a la de 2022 y un 11% superior a la de 2023. De ese total, 46,3 millones correspondieron a juegos pasivos, principalmente la Lotería Nacional, mientras que 13,6 millones procedían de los denominados juegos activos.

Dentro de los sorteos tradicionales, la Lotería de Navidad fue de nuevo el que concentró el mayor volumen de premios sin cobrar, con 20,2 millones de euros. En los juegos activos destacaron los importes caducados en El Millón –4 millones–, la Primitiva –3,49 millones– y el Joker, que experimentó un notable aumento respecto a ejercicios anteriores: 1.359 millones frente a los 335 millones de 2023 y los 326 millones de 2022.

El patrón se repite en 2022 y 2023

Los datos enviados al Congreso muestran un comportamiento similar en los últimos años.

En 2022 , los premios no abonados ascendieron a 59,948 millones de euros, de los que 45,114 millones procedían de juegos pasivos –el 99% vinculados a la Lotería Nacional– y 14,834 millones de juegos activos. La Lotería de Navidad volvió a encabezar los premios olvidados, con 20,217 millones sin reclamar.

, los premios no abonados ascendieron a 59,948 millones de euros, de los que 45,114 millones procedían de juegos pasivos –el 99% vinculados a la Lotería Nacional– y 14,834 millones de juegos activos. La Lotería de Navidad volvió a encabezar los premios olvidados, con 20,217 millones sin reclamar. En 2023, la cifra total bajó a 54,087 millones. En este ejercicio, 43,844 millones correspondieron a juegos pasivos y 10,242 millones a juegos activos.

El Gobierno recuerda en su respuesta que los premios caducados se atribuyen al ejercicio en que vence el plazo, no al año del sorteo. Además, aclara que la contabilidad se organiza por semanas y no por días naturales. Los premios dejan de poder cobrarse transcurridos tres meses desde el día siguiente al último sorteo asociado al resguardo.

Un apoyo inesperado para las cuentas de SELAE

La incorporación de estos importes reforzó el resultado final de Loterías en 2024, año en el que la empresa pública batió de nuevo sus máximos de facturación y beneficio. SELAE cerró el ejercicio con un beneficio neto de 2.437 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,3% respecto a 2023. Las ventas también evolucionaron al alza, alcanzando los 10.396 millones, el dato más alto desde la creación de la entidad y superior al récord histórico registrado por la antigua LAE en 2008.

Los juegos pasivos se mantuvieron como la principal fuente de ingresos, representando el 60,7% del total. La Lotería de Navidad, que por sí sola aporta en torno al 30% de toda la recaudación anual, volvió a destacar con ventas de 3.505 millones.

Las administraciones reclaman cambios

Mientras SELAE continúa encadenando máximos, la situación de las administraciones de lotería es muy distinta. Hace un par de semanas, alertaban desde la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías (ANAPAL) sobre la vulnerabilidad del sector y reclamaban a Loterías una actualización urgente de precios, comisiones y premios para garantizar la sostenibilidad del canal físico de ventas.

Las principales asociaciones del sector denuncian que los precios llevan más de dos décadas sin actualizarse y aseguran que la rentabilidad de muchos puntos de venta está mermando. Por ello, piden elevar el precio del décimo de la lotería de Navidad de 20 a 25 euros, a la par que aumentar la cuantía de los premios.