ISDIN retira 500 toneladas de plástico del Mediterráneo y otros mares desde 2023

Según informó este miércoles la compañía, esta cifra se ha alcanzado en diciembre de 2025, y ha implicado durante tres años a 2.500 pescadores de 165 puertos de España, Grecia, Italia, Egipto e India.

En 2023 se recogieron 65 toneladas, en 2024 se alcanzaron las 200 y el objetivo cumplido este año 2025 han sido las 235 toneladas, completando así la cifra global. Esta acción ha permitido a ISDIN seguir avanzando en uno de sus propósitos: devolver la salud y la belleza al Mar Mediterráneo, velando por el bienestar de sus ecosistemas y biodiversidad. El propósito de la compañía es seguir contribuyendo a la eliminación de plásticos en estos entornos, cuyo impacto es cada vez mayor.

"Solo en el Mediterráneo, estos desechos constituyen ya el 95% de todos los residuos. De hecho, nuestro mar es el más contaminado por plásticos del planeta, por lo que es responsabilidad de todos revertir esta situación con proyectos y acciones de impacto. En ISDIN queremos ser parte de la solución, impulsando iniciativas destinadas a la recuperación del fondo marino", destacó el CEO de la compañía, Juan Naya.

La actividad de Gravity Wave se enmarca en la economía circular, ya que después de recoger los plásticos, se reciclan y se transforman en materia prima para la elaboración de productos sostenibles (mobiliario para empresas, para entornos urbanos, etc.). De las 500 toneladas recogidas con ISDIN, una parte se ha utilizado para fabricar mobiliario para eventos de la compañía, y la gran mayoría ha sido empleado por Gravity Wave para la elaboración de sus productos, como los asientos del campo del Betis, el Estadio Benito Villamarín, fabricados al 100% con redes de pesca recicladas.

"Es crucial que los residuos plásticos marinos recolectados se transformen en materiales reciclados de alto valor, apostando por una verdadera economía circular. Desde Gravity Wave, y de la mano de compañías como ISDIN, damos una segunda vida a redes de pesca y residuos marinos en forma de paneles, productos y soluciones sostenibles", explica Amaia Rodríguez, cofundadora de Gravity Wave junto a su hermano Julen Rodríguez.

Movimiento Love Your Planet

En paralelo a su compromiso con la recogida de plásticos, ISDIN desarrolla otras acciones encaminadas a recuperar la salud de mares y océanos. En 2023 la compañía impulsó la Bluewave Alliance, organización que reúne a empresas con propósito, instituciones, emprendedores de la sostenibilidad y comunidad científica para proteger la vida en el Mediterráneo.

Actualmente, la alianza cuenta con más de una decena de colaboradores y promueve iniciativas que abarcan desde proyectos de biodiversidad y conservación de especies marinas hasta actividades de concienciación en colegios, así como una red de ciencia ciudadana para monitorizar los efectos del cambio climático en la costa.

ISDIN también trabaja para que la sostenibilidad aumente en su modelo de negocio. Así, además de retirar del mar el peso equivalente en plástico a los envases vendidos de su fotoprotector Fusion Water Magic, la compañía se ha marcado el objetivo de desarrollar packaging 100% reciclables en 2030.

Asimismo, en el ámbito climático el enfoque sigue centrado en la descarbonización, la gestión responsable del agua y la circularidad. Entre los principales objetivos, destaca la reducción de un 50% de sus emisiones directas. Además, ISDIN se ha comprometido a reducir un 30% el peso plástico medio de nuestros envases, así como garantizar que el 50% de nuestros envases proceda de fuentes reciclables.

Este año 2025, la compañía ha recibido por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento por su liderazgo climático al obtener la calificación ‘A’ que otorga la organización independiente y sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP) y que solo tienen unas 400 empresas en el mundo.